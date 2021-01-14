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Эксперт объяснил неизбежность провала украинизации сферы обслуживания

14 января 2021, 16:59
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Законы, которые пытаются урегулировать языковые вопросы – не более, чем политические игры, уверен политолог.

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Сфера обслуживания переходит на украинский язык / УНИАН

В Украине вряд ли будет соблюдаться переход сферы обслуживания на украинский язык, заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, законы должны приниматься не для того, чтобы поломать традицию, а для того, чтобы ее упорядочить.

"Если закон не совпадает с обычаем и традицией определенного региона, то, как правило, он и не действует", - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что языковой закон и норма об украинизации сферы обслуживания не будет действовать на на юго-востоке Украины: "А в западных областях нет потребности в таком законе – там конфликтов и вопросов из-за языка не возникает, поскольку там естественная на 99% украиноязычная среда".

В то же время он не исключил, что единственное место, где, возможно, пригодится и будет работать этот закон – Киев.

"В столице вполне возможны конфликты между продвинутой частью украинской интеллигенции и русскоязычными работниками торговли", - говорит политолог.

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен объяснил украинцам, как правильно "стучать" на нарушителей "мовного" законаОн уверен, что законы, которые пытаются урегулировать языковые вопросы – не более, чем политические игры и заигрывания с определенным электоратом и они не продиктованы жизненной необходимостью.

"Еще один важный момент – кремлевская "пятая колонна" в Украине прекрасно говорит на украинском языке и при этом активно тиражирует мощные путинские тезисы о слабости Украины как государства и тому подобном. Кремль уже давно научился использовать украинский язык в своих собственных целях, а Киев русский язык – нет. Если бы у нас действительно хотели привить и популяризовать украинский язык, то начинать нужно было бы со школ и экзамена на украинский язык для всех, кто претендует на государственную службу (чиновников, полицейских, силовиков и т.д.)", - добавил Небоженко.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил - сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство. По его словам, речь идет в первую очередь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

языковой закон Виктор Небоженко новости Украины украинизация
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