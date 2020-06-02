Эксперт объяснил, почему "черные ящики" сбитого самолета отдали Франции, а не Украине

Эксперт объяснил, почему передача "черных ящиков" сбитого под Ираном самолета МАУ Франции является приемлемым для Украины вариантом / twitter.com/CGTNOfficial)

В намерениях Ирана передать бортовые самописцы сбитого самолета украинской авиакомпании МАУ Франции нет ничего зазорного.

Об этом в комментарии Главреду заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса.

"В Украине нет технологий, позволяющих расшифровать информацию, которую содержат "черные ящики", как нет их и у Ирана. Зато они есть у Франции. Изначально речь шла о том, что самописцы нужно передать третьей стороне, потому что ни Украина, ни Иран расшифровать информацию на них не могут. Франция – вполне подходящий вариант, который должен устраивать и Украину", – отметил Куса.

Покупать необходимое для получения данных, содержащихся на самописцах, Илия Куса считает нецелесообразным из-за дороговизны.

"Такое оборудование довольно дорогое. Закупать его только ради того, чтобы разобраться с этими бортовыми самописцами, нет смысла. Лучше уж передать "черные ящики" дружественной стране и не тратить деньги налогоплательщиков. Ради чего их тратить? Чтобы выпендриться?" – пояснил эксперт.

Тегеран объяснил свое решение задержкой украинской стороны с ответом относительно дальнейшей судьбы "черных ящиков", что возмутило украинских дипломатов.

"Претензии МИДа Украины к Ирану в конкретном случае не совсем понятны. Похоже, его возмутила именно риторика Ирана и объяснение, а не само решение. По моей информации, у Украины нет никаких проблем в коммуникации с Ираном. Соответственно, реакция МИДа объясняется недовольством по поводу тона этого сообщения. Ведь получилось так, что Иран попытался переложить ответственность на нас, мол, "украинцы сами виноваты", – отметил Илия Куса.

Напомним, что ранее Иран принял решение не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского Боинга МАУ, сбитого 8 января этого года под Тегераном, объяснив это "задержкой украинской стороны с ответом на предложение Ирана относительно "черных ящиков".