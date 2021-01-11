Эксперт объяснил, почему в 2021-м экономике Украины грозит катастрофа

По мнению специалистов, в украинской сфере экономики ситуация сложилась угрожающая / international-relations.ua

По мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, в 2021 году экономику Украины ожидают серьезнейшие испытания - в первую очередь из-за ошибок, которые власти страны допустили в 2020-м.

Свои соображения он высказал в комментарии для Главреда. Загородний считает, что экономическая политика властей Украины в 2020-м была в крайней степени неадекватной.

"Сложно выделить хоть что-то, что можно было бы отнести к успехам властей в экономике в 2020-м. Конечно, огромную роль сыграл коронавирус, но падение началось еще до пандемии, в четвертом квартале 2019-го. У власти нет стратегии, из-за чего проводится неадекватная экономическая политика. Нам рассказывают, что строительство дорог и инвестиции в инфраструктуру поддерживают экономику. Но это вранье, потому что техника, битум и даже рабочая сила при этом используются импортные", ‒ заявил он.

Более того, как считает Загородний, и в 2021-м власти не намерены как-либо серьезно решать экономические проблемы, которые накопились в стране.

"В итоге, в 2021 году и в дальнейшем мы столкнемся с огромными проблемами: с безработицей, бунтами (тех же ФОПов), обрушением экономики, к которому приведет локдаун, который нам вскоре грозит. Власть не собирается решать экономические проблемы – это видно по бюджету на 2021 год: увеличены затраты на Офис президента, ГБР, силовые структуры, снова увеличен бюджет на дороги, но при этом сокращены затраты на медиков, что абсолютно неадекватно в нынешней ситуации, когда Covid-19 никуда не делся. Нет поддержки системы экспорта, нет поддержки экономической активности – все шевелятся и выживают за свой счет в то время, как власть "строит дороги"", ‒ подытожил он.

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