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Эксперт объяснил, почему в Украине пока не будет новой революции

17 июня 2020, 00:53

Акции протеста в Украине не приведут к серьезным политическим изменениям.

Евромайдан
О начале новой Революции в Украине говорить пока рано / УНИАН

Протестные акции в Украине и различные события, связанные с проявлением недовольства со стороны общества свидетельствуют о том, что в стране существует высокий градус напряжения. Однако это не приведет к серьезным политическим изменениям в виде смены власти.

Такую позицию в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

По его словам, в Украине по-прежнему существуют группы, которые постоянно противостоят друг другу, в то время как общество в данный момент не определилось с трактовкой того, кто является положительным героем, а кто – негативным.

"Сейчас общество не знает, кто реальный убийца, а кто – защитник. Теперь это будет бедой всех известных личностей в Украине – одна группа людей будет называть его убийцей, а другая – героем. Так будет и с Зеленским, Порошенко, Венедиктовой – одни будут называть их коррупционерами, а другие – борцами с коррупцией. Поскольку есть фигуры, которые вызывают политический конфликт и есть фигуры, которые творят страшные дела и неинтересны никому", - отметил эксперт.

Как полагает Небоженко, последние протестные акции говорят о том, что в обществе накопилось определенное недовольство последними событиями, однако о серьезных политических потрясениях в виде начала революции говорить преждевременно.

"И то, что мы видим вокруг Стерненко – это ощущение политического диссонанса. Однако не стоит путать акции протеста под домом Зеленского, произошедшие после суда, с началом революции. Как минимум потому, что в Украине не бывает таких событий летом. В нашей стране – это не более, чем способ согреться. В обществе назрело серьезное напряжение, но говорить о том, что это повлечет за собой чью-то гибель или большое возмущение – рано", - считает аналитик.

Напоследок он добавил, что серьезные события в Украине могут начаться только тогда, когда будет для этого повод. К примеру, катализатором противостояния может стать новый виток российско-украинской войны на Донбассе. И тогда активная часть общества будет оказывать колоссальное давление на власть.

"Это в цивилизованных странах расисты сражаются с антирасистами и фашисты с антифашистами, но в Украине этого не будет. Такие вспышки возможны, только если на Донбассе начнется масштабное наступление российских войск – тогда все те, кто считает себя патриотом, начнут давить на власть, как только возможно. И это говорит о том, что еще через месяц можно будет снова говорить об очередной вспышке ненависти", - подчеркнул Небоженко.

Напомним, ранее политический эксперт Андрей Головачев объяснил, почему дело Стерненко и в дальнейшем будет обострять политическое противостояние в стране.

новости Украины протесты революция мнение Виктор Небоженко
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