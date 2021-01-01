Эксперт оценила присутствие детей в новогоднем поздравлении Зеленского

Владимир Зеленский собрал для съемок много детей / кадр из видео

Сопредседатель Общественной организации Служба защиты прав детей Людмила Волынец высказала мнение, что в Украине политики эксплуатируют образ ребенка для достижения своей прагматической цели, однако к реальной помощи данная инициатива отношения не имеет.

"Сдается мне, что президент даже не догадывается, что детство у украинских детей не всегда счастливое. Что есть долг у государства, закрепленный Конституцией, спасать тех детей, кому реально грозит смерть от очередного сожителя мамы, изнасилования, или пребывания в алкогольном или наркотическом угаре ... это также дети Украины! И они имеют право на жизнь. И президент должен знать, что когда его спичрайтеры раздают, слава Богу, счастливым детям на съемочной площадке бумажки со словами "много денег", а дети не понимая глубины разрушения семей и детей современной бедностью, будут пытаться фонетически точно сказать порученное", - написала она в Facebook.

По словам эксперта, президент абсолютно далек от реальной ситуации в стране, иначе ему не пришло бы в голову таким образом снимать поздравление.

Читайте такжеДва телеканала второй год показывают поздравление Порошенко вместо ЗеленскогоВолынец подчеркнула, что есть дети, которые нуждаются в любви и заботе родителей, которые устали от бедности, от буллинга одноклассников. Возможно, некоторые хотели бы рассказать о самоубийстве одноклассников, о наркомании и детской преступности, о невостребованности таланта ребенка, о несостоятельности учиться, о том, что ребенок мечтает, чтобы никогда в Украине не было объявлений о сборе средств на лечение онкобольного ребенка-соседа или брата. Однако реальность такова, что президент все эти проблемы не замечает.

Эксперт акцентировала, что использование детей в рекламе, помимо прочего, выходит за рамки закона.

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