Эксперт пояснил, как Лукашенко "закрутит гайки" для подавления протестов

Политолог уверен, что Лукашенко справится с оппонентами / Reuters

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает тактику подавления протестов в Беларуси стратегически очень продуманной и взвешенной, поэтому пока Александр Лукашенко успешно справляется с демонстрантами.

"Вы же видите, что рабочие, которые присоединились к забастовке, написали заявления об отпуске – и на следующий день их пропуски были заблокированы. Там открыто троллят таких оппозиционеров, говоря, что в Беларуси избыток рабочих мест. В принципе, это правда. Ведь Лукашенко так боролся с безработицей, игнорируя тот факт, что на предприятиях работников больше, чем надо. Думаю, что будут увольнения как рабочих, поддержавших забастовку (судя по всему, локаут будет в ближайшие дни), так и увольнения работников СМИ и силовых структур, которые были заподозрены в неблагонадежности", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам политолога, с оппозицией Лукашенко будет поступать более осторожно, но жестко. Беларуский лидер уже имеет опыт работы с оппонентами, который был для него результативным, поэтому, скорее всего, стратегию менять не будет.

"Но все помнят, что стало с экс-министром внутренних дел Беларуси Юрием Захаренко, который заявил, что будет выполнять конституцию, а не тайные указания Лукашенко, и экс-председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Виктором Гончаром – они просто исчезли. Возможно, с нынешней белорусской оппозицией будет нечто подобное. На полицейский аппарат Лукашенко не будет жалеть ресурсов. Более того, в отличие от Януковича, он продемонстрировал поддержку правоохранителям в дни протестов, в частности, раздал награды", - сказал он.

Читайте также"Ломать людей": Лукашенко объявил об окончании протестов в БеларусиЗолотарев убежден, что помощь Беларуси в утверждении тоталитаризма с удовольствием окажут китайские партнеры, которые охотно позаимствуют опыт работы с несогласными.

"Кроме того, мы видели, что происходило в Беларуси с интернетом в первые дни протестов – наверное, определенную помощь в зачистке информационного пространства оказали китайцы, т.е. великий китайский Firewall будет привнесен и на белорусскую почву. Судя по всему, в Минске работают еще и китайские специалисты – для них это ценный опыт, учитывая их кейс с Гонконгом. Потому и китайцы, помимо россиян, подставят Лукашенко плечо", - отметил он.

Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.