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Эксперт пояснил, как пленки Деркача сорвали маску с Порошенко

17 сентября 2020, 23:06

Аналитик полагает, что репутация экс-президента серьезно пострадала.

путин порошенко
Эксперт считает, что Порошенко был слишком любезен с Путиным / Reuters

Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал мнение, что каждый, кто услышал пленки, обнародованные нардепом Андреем Деркачем с разговором Петра Порошенко и Владимира Путина, составил свое впечатление о бывшем президенте Украине.

"Любой, кто услышал эти пленки, составил свое впечатление. Не о Путине – о Путине мы и так уже все знаем. А о Порошенко – мы получили то представление о бывшем президенте Украины, о котором подозревали, но сейчас эти подозрения получили подтверждение", - сказал он во время чата в Главреде.

Эсперт подчеркнул, что он не согласен со сторонниками Порошенко, которые утверждают, что он был вынужден пресмыкаться перед агрессором. Он убежден, что с главой Кремля следовало разговаривать в совершенно ином тоне.

"А тем, кто настаивает, что это дипломатия, и иначе Порошенко не мог общаться с Путиным, можно сказать следующее. Есть много других способов, как можно разговаривать с агрессором. Для этого не нужно рассыпаться в любезностях ему, пожимать руки, обниматься, рассказывать про свои домашние рейтинги, про то, кто и как его поддерживает. Путин и так знал, какой уровень поддержки у Порошенко", - подытожил спикер.

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