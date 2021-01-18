Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса

Президент РФ разыграет карту Донбасса тогда, когда ему это будет выгодно.
Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не считают в Кремле серьезным политиком и надеются на возможность договорится когда-нибудь с украинскими олигархами относительно Донбасса на выгодных для себя условиях.
Такое мнение высказал российский журналист и публицист Константин Эггерт в интервью Obozrevatel.
По его словам, Путин не видит никакого основания менять что-то в вопросе Донбасса.
"Донбасс – та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду", – считает Эггерт.
При этом глава Кремля понимает, что при нынешнем положении дел, особой выгоды он не получит.
"Если в какой-то момент он посчитает, что очередное "спасение русских от геноцида" может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать "ЛНР/ДНР", может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос – в цене, которую он готов за это заплатить", – отметил публицист.
Он добавил, что такая возможность также является несомненным рычагом давления на украинское руководство.
"В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров", – резюмировал Эггерт.
Читайте такжеПлохой и еще хуже: эксперт назвал два пути разрешения конфликта на Донбассе
Война на Донбассе и нормандский формат- новости:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален. При этом проблемы в переговорном процессе существуют на уровне министров иностранных дел.
- 29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
- По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.
- 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
- Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что минский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть сохранен. Но, тем не менее, официальный Киев должен добиться разработки другого варианта ‒ с более широким форматом переговорам.