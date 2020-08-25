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Эксперт пояснил, почему Украина не спешит возвращать Донбасс

25 августа 2020, 23:22

Аналитик полагает, что переговоры затягивают осознанно.

Война на Донбассе
Украина подозрительно затягивает переговоры по возврату оккупированных территорий / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк высказал мнение, что украинская сторона осознанно затягивает переговоры по Донбассу, поэтому его удивляет терпение противоположной стороны.

"Думаю, это сознательное решение, призванное уменьшить обороты переговорного процесса, затянуть, заговорить, то забыть, о чем-то поговорить заново. Честно говоря, если бы я был в такие переговорной группе со стороны оппонентов, я бы вышел из нее. Потому что работать в таком темпе и с такими людьми - уважительными и еще в таком возрасте - достаточно сложно. Такое себе может позволить и сторона, которые никуда не спешит. Поэтому, значит, Украина никуда не спешит", - сказал эксперт во время чата в Главреде.

По словам Октисюка, сложно дать логическое пояснение действиям Украины в вопросе переговоров по Донбассу. Возможно, Киев не планирует быстро решить проблему, поэтому умышленно затягивает переговоры.

Читайте такжеЗеленский сообщил о прямом диалоге с Путиным"Объясняю такое решение власти исключительно тем, что Украина не планирует быстро решить этот вопрос. С другой стороны, если и будут лунатический заявления со стороны Кравчука или Фокина по ОРДЛО, они, возможно, даже не будут серьезно восприниматься. Хотя в этом есть и риск: старики говорят склеротические вещи, но на самом деле это могут быть рисковые планы. Медлительность и тягучесть может усыпить бдительность, и могут произойти серьезные вещи. Не только бдительность врага, но и украинцев", - подытожил спикер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что встреча в нормандском формате с участием российского президента Владимира Путина состоится до конца сентября текущего года.

Позже стало известно, что Российская Федерация отказывается обсуждать мирный процесс на части востока Украины, поскольку хочет добиться изменения одного украинского документа.

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