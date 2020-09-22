Эксперт предупредила о росте числа смертей от коронавируса и назвала причину

Украина входит в самый тяжелый этап эпидемии коронавируса, подчеркнула Ольга Голубовская.
В Украине увеличились показатели смертности от коронавируса, заявила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.
Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, в Украине темпы смертности увеличиваются.
"Мы входим в самый тяжелый этап, вирус будет с несколько другими свойствами, будет увеличиваться количество реально тяжелых форм. Это особенность вируса", - говорит эксперт.
По ее словам, сезон коронавируса – зимнее время года, как у гриппа.
"До апреля нам надо как-то продержаться. С другой стороны, летальность может расти из-за того, что будет огромное количество заболевших людей, которые не обращаются за помощью, не входят в официальную статистику", - рассказала инфекционист.
Читайте такжеКаким регионам запретили смягчать карантин: тревожные данные Минздрава
Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин заявил в комментарии Главреду, что большинство детских образовательных учреждений в Украине не готовы к обеспечению инфекционной безопасности.
Он уточнил, что карантин придется вводить из-за COVID-19 не у детей, а у учителей, которые непосредственно находятся в группе риска.
- В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека.
- Выздоровели от коронавируса 78 тыс. 184 человека.