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Эксперт рассказал, что ждет Украину после ликвидации Россией торгового представительства​

12 ноября 2020, 17:41

По мнению эксперта, Украине давно пора думать чем замещать российский рынок.

Эксперт назвал причину ликвидации РФ торгового представительства​ в Украине / УНИАН

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко​ считает, что даже после ликвидации торгового представительства в Украине Россия будет оставаться одним из крупнейших украинских партнеров по внешнеэкономической деятельности​.

"Если на чем и может сказаться закрытия торговых представительств России и Украины, то это на ассортименте продукции, которые мы обмениваемся. За время действия санкций Россия у себя наладила систему импортозамещения и поэтому, если раньше мы поставляли туда значительную часть продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности, продукцию нашего машиностроения, то сейчас ее в Россию будет попадать еще меньше", рассказал Главреду Юрий Гаврилечко.

Эксперт считает, что подобное решение властей РФ было спрогнозированным и логичным шагом.

"У Украины с Россией и так был не слишком большой товарооборот, особенно с тех пор, как значительную часть транзитных грузов Россия начала пускать в обход прибалтийских железных дорог, в связи с чем закрытие торгового представительства России что в Украине, что в Литве с их стороны было логичным шагом. Подобные решения во многом политические и их не всегда можно привязывать сугубо к экономике", - говорит эксперт.

Гаврилечко также отмечает, что Украине давно уже пора думать чем замещать российский рынок и куда выходить.

"Уже много лет всем экспертным сообществом говорится, что мы должны искать для себя новые торговые связи в Центральной Африке, больше сотрудничать со странами Ближнего Востока, но сейчас это происходит разве что на уровне частной инициативы и без помощи государства", - отметил эксперт.

Напомним, по инициативе российского министерства промышленности и торговли правительство РФ приняло решение ликвидировать торговое представительство в Украине и Литве.

В пояснительной записке министерство указало, что украинское торгпредство рекомендуется закрыть в связи с принятым в августе постановлением Кабинета министров Украины о прекращении межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.​

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