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Эксперт рассказал, какие преимущества Украина получит от новых военно-морских баз

30 ноября 2020, 19:38

Олег Жданов оценил преимущества строительства новых военно-морских баз в Украине.

Жданов рассказал, что ждет Украину при строительстве новых военно-морских баз / УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие преференции ​получит Украина от строительства двух новых военно-морских баз при поддержке Великобритании.

"Преференции для нас состоят в том, что это будет негласная система коллективной безопасности. Для Украины это положительно, это наша гарантия безопасности", - рассказал Жданов во время чата на Главреде.

При этом эксперт считает, что эти базы не будут украинскими.

"По сути, это будут зарубежные базы на нашей территории. В Очакове – американская база. Она называется Центром подготовки специалистов ВМС Украины, и флаг там стоит наш. Но даже строители приехали из США, а наших не подпускают даже раствор месить и кирпичи подносить. И кирпичи, кстати, тоже едут издалека... Вторая база будет британской", - отмечает эксперт.

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Однако Олег Жданов подчеркивает, что Украина таким образом может пойти по пути Латвии и Эстонии, и гарантировать свою безопасность.

"Эстония и Литва вопрос своей безопасности решили аналогично: в Эстонию вошел американский батальон в составе войск НАТО, а в Литву вошел немецкий батальон. Теперь, чтобы России пересечь границу, ей придется сначала разгромить американский или, соответственно, немецкий батальон. Точно так же на Кипре остановилась и турецкая армия – упершись в британскую базу ВВС. Наполеон говорил, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. В данном случае Украина кормит чужую армию", - добавил Жданов.

Строительство военно-морских баз - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Кремле оценили заявление Зеленского о начале строительства двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. По словам Дмитрия Пескова планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в регионе.
  • В сентябре Украина и Великобритания провели совместные военные учения Объединенные усилия-2020. На первом этапе маневров произошла высадка украинских и британских десантников в Николаевской области.
  • Британские СМИ акцентировали внимание на этом, что данная военная операция стала крупнейшей для Королевства за последние 20 лет – в рамках маневров на украинскую землю высадились более 450 военных Великобритании.

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