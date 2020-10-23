Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад / УНИАН

Поскольку коронавирус в Украине в последнее время каждый день устанавливает новые антирекорды по заболеваемости, то многих украинцев волнует вопрос ‒ когда пандемия в стране подойдет к концу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз кандидата экономических наук и независимого эксперта Александра Хмелевского, Covid-19 будет распространяться в стране до апреля 2021 года ‒ пока сотни тысяч украинцев не переболеют.

"Осенью традиционно возрастает количество больных различные вирусные заболевания. Поэтому рост количества больных коронавирусом вполне ожидаем. Опасный период будет длиться до апреля 2021 года. Сотни тысяч украинцев переболеют этим заболеванием. Не исключено, что на пике количество новых заболеваний в сутки составит более 10 тысяч", ‒ заявил он.

Хмелевский также не исключает того, что власти страны введут жесткий карантин уже в ноябре нынешнего года ‒ поскольку тысячи случаев инфицирования коронавирусом фиксируются каждый день.

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По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 330 396 человек (+7 517 человек за сутки).

До того руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил - в ближайшие полтора-два года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции.