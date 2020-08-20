Эксперт рассказал, решится ли Россия вторгнуться на юг Украины

Российская армия / УНИАН

Российские власти с помощью ВС РФ может ненадолго захватить Херсонскую область, но надолго на юге Украины не удержится.

Об этом во время чата на Главреде рассказал Анатолий Октисюк ‒ политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse.

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"Украине следует быть готовой к любым сценариям. Так, Россия может захватить Херсонскую область, но удержать эти позиции она точно не сможет, потому что возможностей закрепиться на юге Украины у нее очень мало. Кроме того, чтобы пустить воду в Крым, нужно отремонтировать канал, по которому она поставлялась на полуостров. Ведь канал разрушился за последние пять лет", ‒ считает он.

Как считает Октисюк, Кремль, по всей видимости, готов к гуманитарной катастрофе в захваченном Крыму.

"Впрочем, думаю, что россияне, скорее, готовы к гуманитарной катастрофе в Крыму, потому что России выгодно, чтобы на полуострове осталось как можно меньше населения. Для нее Крым - это чисто военная база. Россияне не думают о том, что на полуострове будет развиваться хозяйство, фермерство и тому подобное. Для них это военная база, а воды для удовлетворения потребностей военных там хватит", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, ранее Анатолий Октисюк рассказал, что Александр Лукашенко планирует полностью закрыть границы Беларуси и устроить жесткий террор.