Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова

Политолог объяснил, почему Степанов обречен на отставку / УНИАН

Вероятность того, что министр здравоохранения Максим Степанов будет признан главным виновником в проваленной борьбе с Covid-19 в Украине и отправлен в отставку, достаточно велика, поскольку ситуация со статистикой и наполненностью больниц будет только ухудшаться.

Об этом в комментарии Главреду заявил политолог Петр Олещук.

Впрочем, эксперт считает, что Степанова уволят не скоро, потому что пока некого назначить вместо него.

"В Украине продолжается борьба двух тенденций в сфере управления медициной: одна – традиция Ульяны Супрун и люди, которые на нее ориентируются, вторая – внутренняя оппозиция недавним медицинским реформам. И назначение нового министра станет результатом борьбы этих двух тенденций", – отметил Олещук.

Чаще всего в качестве основного кандидата на должность главы Минздрава обсуждается фигура главного санитарного врача Виктора Ляшко. Но, по словам политического эксперта, эта кандидатура многими медиками не воспринимается.

Читайте также30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине"Ляшко ассоциируется с Супрун и медицинской реформой, его не считают медиком и человеком, который может возглавлять медицинскую отрасль. Поэтому не стоит спешить с выводами о том, что Ляшко – новый министр", – пояснил Олещук.

По мнению политолога, на пост министра в итоге будет претендовать не очень известная фигура, которую сейчас даже не обсуждают.

"Этот человек не будет вызывать ни бурного восторга, ни бурного неприятия. Это будет максимально нейтральная кандидатура, не слишком яркий представитель медицинской отрасли, который не претендует на какую-либо политическую роль. Это будет кто-то, кто не будет слишком отличаться от самого Степанова", – отметил эксперт.

В политическом смысле для власти наиболее выгодным было бы решение назначить кого-то вроде Евгения Комаровского, добавил Олещук.

"Комаровский бы сразу начал выполнять функцию успокоения общества. А сейчас министр должен не столько руководить, сколько успокаивать и уменьшать панические настроения", – отметил Олещук.

Но при этом он добавил, что Евгений Комаровский вряд ли бы на это согласился, ведь должность министра здравоохранения в нынешних условиях – это "раскаленная сковородка" и "билет в один конец", и после того, как человек возглавит Минздрав, он не скоро сможет претендовать на какие-либо еще административные должности.