УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова

17 ноября 2020, 17:07

Должность министра здравоохранения в Украине в период пандемии – это "билет в один конец", считает Олещук.

false
Политолог объяснил, почему Степанов обречен на отставку / УНИАН

Вероятность того, что министр здравоохранения Максим Степанов будет признан главным виновником в проваленной борьбе с Covid-19 в Украине и отправлен в отставку, достаточно велика, поскольку ситуация со статистикой и наполненностью больниц будет только ухудшаться.

Об этом в комментарии Главреду заявил политолог Петр Олещук.

Впрочем, эксперт считает, что Степанова уволят не скоро, потому что пока некого назначить вместо него.

"В Украине продолжается борьба двух тенденций в сфере управления медициной: одна – традиция Ульяны Супрун и люди, которые на нее ориентируются, вторая – внутренняя оппозиция недавним медицинским реформам. И назначение нового министра станет результатом борьбы этих двух тенденций", – отметил Олещук.

Чаще всего в качестве основного кандидата на должность главы Минздрава обсуждается фигура главного санитарного врача Виктора Ляшко. Но, по словам политического эксперта, эта кандидатура многими медиками не воспринимается.

Читайте также30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине"Ляшко ассоциируется с Супрун и медицинской реформой, его не считают медиком и человеком, который может возглавлять медицинскую отрасль. Поэтому не стоит спешить с выводами о том, что Ляшко – новый министр", – пояснил Олещук.

По мнению политолога, на пост министра в итоге будет претендовать не очень известная фигура, которую сейчас даже не обсуждают.

"Этот человек не будет вызывать ни бурного восторга, ни бурного неприятия. Это будет максимально нейтральная кандидатура, не слишком яркий представитель медицинской отрасли, который не претендует на какую-либо политическую роль. Это будет кто-то, кто не будет слишком отличаться от самого Степанова", – отметил эксперт.

В политическом смысле для власти наиболее выгодным было бы решение назначить кого-то вроде Евгения Комаровского, добавил Олещук.

"Комаровский бы сразу начал выполнять функцию успокоения общества. А сейчас министр должен не столько руководить, сколько успокаивать и уменьшать панические настроения", – отметил Олещук.

Но при этом он добавил, что Евгений Комаровский вряд ли бы на это согласился, ведь должность министра здравоохранения в нынешних условиях – это "раскаленная сковородка" и "билет в один конец", и после того, как человек возглавит Минздрав, он не скоро сможет претендовать на какие-либо еще административные должности.

Минздрав Евгений Комаровский Максим Степанов Петр Олещук Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчасТимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийстваВ Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства "Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимацииВрачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации У Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чистокУ Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чисток
Следующий материал

Последние новости

17:32
Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна
17:29
"Бедные артисты": Лещенко сообщил о нищете и нехватке денег на налоги
17:28
В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО
17:21
В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания Видео
17:08
Twitter запустил свой вариант "Историй" из Instagram
Реклама
17:07
Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова
17:01
В Ужгороде из-за карантина предпринимателям убрали налоги
16:32
В РФ рассказали о поглощении Беларуси Россией Видео
16:28
Россияне нашли в Сибири новый коронавирус-мутант
16:27
Нардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дня
16:27
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
16:15
Умер Роман Виктюк - народный артист Украины и советский режиссер
16:12
Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии Видео
15:51
Матч Украины и Швейцарии в Лиге Наций отменен - официально
15:40
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
15:35
Врач назвала колики симптомом смертельной болезни Видео
15:33
Вице-премьер Урурский блокирует реальные реформы ОПК - СМИ
15:18
В Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе Видео
15:14
Maruv вошла в жюри российского шоу
15:10
В Сети появились концепт-арты Mass Effect 5
Реклама
15:09
Выборы в Кривом Роге: лидер гонки и действующий мэр снялся с гонки Видео
14:41
Франция рассматривает фильм о педофилии для номинации на Оскар
14:18
Результаты голосования Рады: светит ли Украине смягчение карантина выходного дня Видео
14:15
Шмыгаль объяснил, зачем власть спустила COVID-средства на дороги Видео
14:12
К чему снится младенец: толкование сна Видео
14:12
Желающим приобрести новый Xbox в Украине придется запастись терпением
13:59
Швейцария – Украина: украинцам грозит техническое поражение – СМИ Видео
13:58
CW снимают сериал о супергероине-латиноамериканке Яре Флор
13:33
Paramount снимают сразу две версии Трансформеров
13:24
Премьер рассказал, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19
13:19
Врач назвал 6 "золотых" правил, которые защитят от инсульта Видео
13:12
Как установить Windows 10: простая и подробная инструкция
12:51
"А как же коронавирус?": Камалия открыла кафе с караоке в центре Киева Фото
12:37
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
12:35
Муж генпрокурора Венедиктовой отхватил куш в 770 тысяч после фиктивного увольнения – СМИ Видео
12:32
Чат с полковником запаса Олегом Ждановым
12:31
Трамп добился своего: Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor
12:02
Врач назвала признаки кашля при коронавирусе
11:57
Оля Бузова травмировала ребро перед выпуском Танцев на льду
11:53
Шмыгаль припугнул украинцев введением полного локдауна Видео
Реклама
11:46
Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период Видео
11:37
Врачи описали самые редкие симптомы коронавируса
11:29
Почему не стоит ожидать разворота Молдовы от Москвы мнение
11:21
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
11:21
Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу" Видео
11:15
Влад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукой
11:15
Отменит ли Рада карантин выходного дня, и к чему это приведет мнение
11:11
Как лечить COVID-19 без семейного врача - объяснение Минздрава Видео
11:04
Анонсирован крупный кроссовер Minecraft со "Звездными Войнами" – с малышом Йодой на борту Видео
10:50
Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять