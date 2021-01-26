Эксперт спрогнозировал, будут ли власти выбивать из украинцев долги по коммуналке

Будут ли власти выбивать из украинцев долги по коммуналке / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко как государство должно решить вопрос с миллиардными долгами за услуги ЖКХ, которые накопили за последние годы украинцы. Свое мнение он высказал во время чата на Главреде.

"Потому сначала нужно разобраться и разделить долги на категории. Государство должно вмешаться: в случаях, когда долги обоснованы и бесспорны, нужно заниматься процедурой взыскания, а когда долги спорные либо необоснованные, их нужно убирать. Ведь не все же люди не платят потому, что у них нет денег – некоторые не платят по причине того, что им, например, не предоставили услугу, а насчитали долг за нее", ‒ сказал он.

Скубченко категорически против последних инициатив властей Украины ‒ попыток приравнять долги по ЖКХ украинцев к алиментам на содержание детей.

"Долги в сфере ЖКХ – это не какая-то особая категория, а всего лишь один из долгов в гражданском праве. Долгов бывает много разных, и для их взыскания уже есть и Гражданский, и Гражданско-процессуальный кодексы, и закон об исполнительной службе. Но почему-то государство решило приравнять долги в сфере ЖКХ к алиментам. Но алименты являются долгом родителей перед детьми, тогда как долги в сфере ЖКХ – это долги людей перед олигархами. Государство дало нам понять, что для него это одно и то же. И что олигархи – это "дети государства"", ‒ сказал он.

Скубченко убежден, что власти страны не имеют никакого права применять двойные стандарты в данном вопросе.

"При этом почему-то забывают, что у государства бывают долги перед теми же шахтерами или врачами. Давайте тогда введем наказание и за это: пока государство не рассчитается, к примеру, с шахтерами, мы не будем депутатов выпускать за границу, запретим им пользоваться транспортом, обяжем платить штрафы в размере 300% их зарплат. Почему за долги по зарплате у нас не наказывают власть так, как она хочет наказывать людей за долги по ЖКХ?", ‒ сказал он.

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