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Эксперт спрогнозировал, дадут ли результат уголовные дела против Порошенко

3 ноября 2020, 19:18

По мнению специалиста, перспектива у всех дел против Петра Порошенко и бывших высокопоставленных украинских чиновников примерно одна и та же.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Дела, открытые правоохранителями против Петра Порошенко и высокопоставленных чиновников, бесперспективны и скорее всего, ничем не закончатся.

Именно такое мнение высказал экономический и политический эксперт Тарас Загородний, сообщает портал Комментарии.

"На фоне отсутствия позитивных результатов на экономическом, политическом, социальном фронтах (да, практически везде) такое себе "гонение Порошенко", по замыслу некоторых, может принести Зеленскому некий имиджевый результат. К примеру, повысить рейтинг. Но это вряд ли", – заявил эксперт.

По словам Загороднего, в высших кулуарах украинской политики есть негласный договор – своих не трогают. Его нарушил Виктор Янукович, когда организовал тюремное заключения для Юлии Тимошенко. Но потом этак ситуация вернулась к нему "бумерангом".

"Приходя во власть, у многих появляется соблазн "свести счеты", "посадить", "разогнать". Но рано или поздно ты эту власть теряешь. И пойдет "обратка". Именно поэтому у нас практически нет посадок высшего звена. Хоть многих есть за что", – заявил эксперт.

Загородний уверен, даже если у нынешнего руководства государства будет политическая воля, то ослабленный люстрацией и реформами силовой аппарат все равно не сработает должным образом.

"Еще одна причина – после люстрации и губительных реформ у нас практически уничтожили следственный аппарат. То, что осталось, не в состоянии собрать в нужную конструкцию (которая не рассыпалась бы в суде) ни одного громкого дела Если говорить о президентах, к примеру, можно было бы привлечь за превышение служебных полномочий. И Порошенко (то самое назначение Сытника главой НАБУ, которое уже признал незаконным КСУ), и Зеленского, который начал правление с весьма сомнительного указа о роспуске парламента. Но кто готов это сделать?", ‒ подытожил он.

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Петр Порошенко - что было ранее:

  • Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин сообщил о том, что Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко.
  • Нынешнего лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013,2014, а также в 2020 годах.
Петр Порошенко Владимир Зеленский уголовное дело Тарас Загородний новости Украины
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