Эксперты объяснили, почему в украинских больницах большие проблемы с кислородом

Кислород / УНИАН

До пандемии COVID-19 в кислороде нуждалось очень небольшое количество пациентов украинских медицинских учреждений. Именно поэтому многие отделения и даже целые больницы, которые не работали с заболеваниями легких и дыхательных путей, не имели доступа к нему

Об этом сообщает портал РБК-Украина. О большой проблеме с кислородом в украинских больницах говорят практически все опрошенные журналистами эксперты.

"О том, что возникнут проблемы с кислородом, говорили еще весной. Еще тогда все говорили, что эту проблему нужно решать. Но на том этапе вышестоящее руководство все прозевало", ‒ заявила волонтер Леся Литвинова. Благотворительный фонд "Свои", которым она руководит, регулярно поддерживает онко- и паллиативных пациентов и параллельно помогает больным COVID-19 с кислородом.

Проблема с кислородом обрела огромный масштаб еще и потому, что некоторые руководители и местные власти не отнеслись серьезно к ней.

"Знаете, пока жареный петух не клюнет, то многие не хватятся. Часть руководителей медучреждений наращивали свои мощности. А часть - полагали, что все как-то обойдется, что к осени не будет резкого всплеска заболеваемости. Раньше не было такого спроса на кислород, поэтому решить эту проблему было проще", ‒ заявил президент Ассоциации анестезиологов и один из экспертов Минздрава Сергей Дубров.

Далее ‒ несмотря на то, что Минздрав выделил на обеспечение больниц кислородом в ноябре 572 млн гривен, а в ноябре ‒ еще около 900 млн гривен, кислородные аппараты оказались в дефиците. Причина ‒ стремительный наплыв пациентов и взвинчивание спроса.

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