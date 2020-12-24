УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперты объяснили, почему в украинских больницах большие проблемы с кислородом

24 декабря 2020, 10:23
Прослушать новость
Остановить

По мнению специалистов, проблемы с кислородом в больницах возникли из-за двух факторов.

Кислород
Кислород / УНИАН

До пандемии COVID-19 в кислороде нуждалось очень небольшое количество пациентов украинских медицинских учреждений. Именно поэтому многие отделения и даже целые больницы, которые не работали с заболеваниями легких и дыхательных путей, не имели доступа к нему

Об этом сообщает портал РБК-Украина. О большой проблеме с кислородом в украинских больницах говорят практически все опрошенные журналистами эксперты.

"О том, что возникнут проблемы с кислородом, говорили еще весной. Еще тогда все говорили, что эту проблему нужно решать. Но на том этапе вышестоящее руководство все прозевало", ‒ заявила волонтер Леся Литвинова. Благотворительный фонд "Свои", которым она руководит, регулярно поддерживает онко- и паллиативных пациентов и параллельно помогает больным COVID-19 с кислородом.

Проблема с кислородом обрела огромный масштаб еще и потому, что некоторые руководители и местные власти не отнеслись серьезно к ней.

"Знаете, пока жареный петух не клюнет, то многие не хватятся. Часть руководителей медучреждений наращивали свои мощности. А часть - полагали, что все как-то обойдется, что к осени не будет резкого всплеска заболеваемости. Раньше не было такого спроса на кислород, поэтому решить эту проблему было проще", ‒ заявил президент Ассоциации анестезиологов и один из экспертов Минздрава Сергей Дубров.

Далее ‒ несмотря на то, что Минздрав выделил на обеспечение больниц кислородом в ноябре 572 млн гривен, а в ноябре ‒ еще около 900 млн гривен, кислородные аппараты оказались в дефиците. Причина ‒ стремительный наплыв пациентов и взвинчивание спроса.

Читайте такжеУченые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил - коронавирус в Украине в последнее время распространяется быстрыми темпами. В Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом.
  • В целом по Украине по состоянию на конец ноября 2020 года насчитывалось 12 168 таких коек.

коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус кислород
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты объяснили, почему в украинских больницах большие проблемы с кислородом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сенцов сделал резонансное заявление о похоронах КернесаСенцов сделал резонансное заявление о похоронах Кернеса Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФКравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в МосквеВсе, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в УкраинеОтмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине
Следующий материал

Последние новости

10:29
В 2021 Европа снова будет богатеть за счет Украины
10:25
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал дочку и рассказал о ее болезни
10:23
Эксперты объяснили, почему в украинских больницах большие проблемы с кислородом Видео
10:23
Как коронавирус влияет на менструацию: женщины жалуются на серьезные изменения Видео
10:19
Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов Видео
Реклама
10:00
Арахисовое масло: нужные преимущества для здоровья Видео
09:53
Интеграция России и Беларуси: в МИД РФ сделали заявление и объяснили ситуацию Видео
09:51
Впереди у Украины - три года пустоты мнение
09:33
Можно ли мыть волосы каждый день: эксперты дали ответ Видео
09:26
CNN: у США есть новые санкции против России из-за отравления Навального Видео
09:16
Вторая страна в мире разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19 Видео
08:52
Сердечные заболевания и рак: ученые назвали риски употребления молока Видео
08:38
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
08:36
Украина оказалась на пороге грандиозного шухера мнение
08:33
СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2 Видео
08:17
Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион Видео
08:02
Растяжки: причины появления и домашние средства для борьбы с ними Видео
07:38
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега Видео
07:38
В США сделали заявление о причастности России к отравлению Навального Видео
06:59
Гороскоп для всех на 25 декабря: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
Реклама
06:57
Кремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему миру мнение
06:41
Восстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон Видео
06:29
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
06:10
Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта Видео
06:01
Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max
05:55
План Б по Донбассу: Арестович объяснил главные задачи Украины Видео
05:32
"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая Щурук
05:20
Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности Видео
05:01
Влага в канале похоти: топ-5 способов надолго возбудить женщину Видео
04:46
Соня Киперман засветила грудь в крошечном бикини
04:17
Названы продукты, которые вызывают бессонницу Видео
03:14
Диетолог рассказала, какой приятный на вкус напиток помогает сердцу и сосудам
02:48
Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр
01:47
"Секс так и прет": Полина Фаворская без лифчика засветилась на развратном фото
01:31
Украина закупит COVID-тесты на полмиллиона Видео
01:07
Украинский телеканал наказали за трансляцию пресс-конференции Путина Видео
01:04
В НАН подсчитали, сколько украинцев подхватят COVID-19 за новогодние праздники Видео
01:00
Эксперт объяснил, почему Трампу угрожает уголовная ответственность в США Видео
00:49
Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции Видео
00:40
В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации Видео
Реклама
00:19
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
00:09
Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: кому нельзя есть Видео
23 декабря, среда
23:51
Когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной​: появились подробности Видео
23:16
Обнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамы
23:05
Трамп наложил вето на военный бюджет США Видео
22:39
Во Львове власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма
22:30
​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​
22:18
Полынь: мощный борец с раком и другие преимущества для здоровья Видео
22:15
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
22:00
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять