Эксперты спрогнозировали ситуацию с пресной водой в Крыму

В Крыму может не остаться ни одного пресного озера / Reuters

На Крымском полуострове наблюдается очень сложная ситуация с водоснабжением - это грозит чем, что уже через 30 лет может не остаться ни одного пресного озера.

Как пишет Крым.Реалии, по словам экспертов, высыхание водоемов происходит не только из-за перекрытого Украиной Северо-Крымского канала. Причинами являются также отсутствие осадков, бурение скважин и деятельность человека.

"Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер", – пояснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

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В то же время председатель Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк считает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

"Водный кризис будет только усиливаться, и не стоит ожидать, что этот год был плохой, а дальше все у нас будет окей. Нет, этого уже не будет, это однозначно", – сказал он, отметив, что уже сейчас, по критериям ООН, материковая Украина сейчас относится к малообеспеченным водой странам мира.

"Если на душу населения приходится менее 1700 куб. м воды в год – эта страна является водонеобеспеченной. В Украине этот показатель вырос. Он составлял до недавнего времени 1000 куб. м, а сейчас – 1200 куб. м, и это только потому, что у нас уменьшилось население. В этом плане, у нас ресурс снижается", – говорит Гаврилюк.

Также эксперты полагают, что в Крыму этот показатель еще ниже. Поэтому если каждый год на полуострове будет высыхать 10 озер, то за 30 лет их не станет совсем.

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