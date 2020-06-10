Электронное голосование и фальшивые подписи: чего ждать от закона о референдуме

За время независимости в Украине было только 2 всеукраинских референдума / Фото: Комментарии

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект "О народовластии через украинский референдум" (№3612). Главред разбирался, как Зеленский может использовать этот закон и почему его могут отменить.

О чем законопроект

Согласно его тексту, на всеукраинском референдуме могут рассматриваться четыре вопроса:

об утверждении закона о внесении изменений в І, III, XIII разделы Конституции (касающихся административного устройства, выборов и внесения изменений в Конституцию)

вопросы общегосударственного значения;

вопросы, связанные с прекращением действия закона или его отдельных положений;

изменение территории Украины.

На референдуме запрещено рассматривать вопросы, противоречащие нормам международного права, направленые на ликвидацию независимости Украины и нарушение суверенитета, разжигание вражды, и вопросы бюджета, налогов, амнистии, деятельности органов правопорядка.

Для того, чтобы провести референдум по народной инициативе, для начала необходимо создать инициативную группу из 60 человек, которых выбирают на собрании из не менее чем 300 граждан в присутствии члена ЦИК.

После этого еще потребуется в течение двух месяцев собрать не меньше 3 миллионов подписей украинцев в двух третях областей, причем в каждой из них должно быть собрано не менее 100 тысяч. Только после чего о проведении референдума должен официально объявить президент (за исключением референдума по изменению территории – его должен объявлять парламент).

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос, где гражданин должен четко проголосовать – "да" или "нет", что будет означать, поддерживает он или не поддерживает инициативу.

Референдум будет признан состоявшимся только в том случае, если в нем примут участие не менее 50% избирателей. Чтобы вопрос получил итоговое утверждение, его должны поддержать больше половины тех, кто проголосовал. Если же вопрос не будет поддержан, то заново вынести его на референдум можно будет только через год.

Электронное голосование: предложено, но незаконно

Кроме того, в законе есть и ноу-хау – Зеленский предлагает проводить референдумы путем внедрения системы электронного голосования, в которой смогут голосовать избиратели, внесенные в списки ЦИК. Примечательно, что создать такую систему тоже должны будут в ЦИК.

Однако эксперты отмечают, что электронное голосование сегодня проводить невозможно.

"Закон дает возможность проголосовать на референдуме через электронную форму. И в этом я вижу проблему, поскольку все международные эксперты, которые специализируются на электронном голосовании, отмечают, что это не только вопрос киберзащиты (так как от кибератак страдают не только банки, но и ЦИК), но и доверия к избирательным процессам, которого в Украине почти нет. То есть проблемы есть и серьезные, потому лучше было бы эту норму из закона пока исключить", - сказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель .

Читайте такжеРада может ввести электронное голосование на выборах президентаСогласен с ним и член правления Интернет-ассоциации Украины, которая изучала возможность электронного голосования, Андрей Соломаха . Он считает, что электронное голосование в таком виде может нарушить право украинцев на свободное волеизъявление.

"Система голосования должна быть: тайной (анонимной), проверяемой и иметь право на свободное волеизъявление. К сожалению, на сегодня нет системы, которая позволила бы голосовать персонифицированно, а пересчитывать голоса анонимно. При этом нет никаких проблем голосовать не анонимно, однако тогда это нарушит право свободного волеизъявления", - сказал Главреду Соломаха.

Право есть, закона нет

Стоит отметить, что с самого начала своей каденции Зеленским и его партией в парламенте несколько раз озвучивались идеи для разных референдумов – например, о продаже украинской земли иностранцам или о прямых переговорах с РФ по конфликту на Донбассе.

Читайте такжеВ Слуге народа озвучили сроки референдума о продаже землиРуководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко в комментарии Главреду отметил, что у Зеленского есть ряд государственных задач, которые иначе, как с помощью референдума, не решить.

"Есть большое количество вопросов, которое нужно выносить на референдум. Например, укрупнение границ областей, что рано или поздно произойдет – для этого также потребуется референдум. Как и для переименования областей, поскольку вопрос переименования относится к первой части Конституции, которую разрешено менять только путем референдума", - разъяснил Бондаренко.

Напомним, что право украинцев на реализацию власти путем референдума гарантируется 69 статьей Конституции. За все время независимости в Украине провели только 2 официальных всеукраинских референдума – в 1991 (о провозглашении независимости) и 2000 (о регулировании деятельности Верховной Рады) годах. К слову, результаты референдума 2000 года власти тогда проигнорировали и теперь, видимо, с учетом прошлых проколов, Зеленский уже предлагает, чтобы решение, принятое на референдуме, не требовало утверждения каким-либо органом власти. При этом его нельзя будет изменить раньше, чем через три года, но для этого снова потребуется провести референдум.

Сейчас в Украине отсутствует законодательство, которое бы регулировало этот вопрос - закон "О всеукраинском референдуме" времен Януковича в апреле 2018 года был отменен и признан неконституционным.

Наиболее проблемным вопросом законопроекта Зеленского является проверка подлинности трех миллионов подписей в поддержку референдума.

"Еще недавно в Украине работали целые сети незаконных фирм, которые собирали подписи в поддержку какого-либо кандидата – они брали базы данных паспортов и просто их штамповали в нужном количестве. Собрать три миллиона подписей очень сложно и потому, очевидно, что такие теневые структуры снова могут появиться", – рассказал Главреду Алексей Кошель.

Могут ли отменить закон о референдуме снова?

В конечном итоге, нынешний проект закона, в случае его принятия Радой, тоже могут отменить в Конституционном суде.

"Этот законопроект противоречит Конституции Украины, ведь в нем прописано положение о том, что результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не нуждаются в утверждении какими-либо государственным органом. А это ни что иное, как предоставление законодательной функции, которую в Украине выполняет исключительно Верховная Рада Украины, другому органу. Конечно, Конституционный суд будет иметь все основания для того, чтобы отменить этот закон, в случае его принятия", - отметил глава общественной организации "Ассоциация Политических Наук" Дмитрий Синченко .

И это, отмечает адвокат, управляющий партнер ePravo, глава Комитета международного права Национальной Ассоциации адвокатов Украины Виталий Власюк , далеко не единственный пункт, противоречащий Конституции.

"Учитывая вопросы, которые могут быть вынесены (изменение территории, изменение Конституции и др.), проведение такого референдума недопустимо не только в условиях военного положения, но и в условиях существования реального военного конфликта - , то есть в отсутствии возможности обеспечить выполнение Конституции и законов на всей территории нашей страны. Законопроект к решению этого вопроса подходит формально, что может создать угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - объяснил Власюк.