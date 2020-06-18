В Офисе президента рассказали, что происходит с заболевшей коронавирусом первой леди

Елена Зеленская и Владимир Зеленский / УНИАН

В Сети появилась официальная информация по поводу самочувствия супруги президента Украины Елены Зеленской, которая недавно заразилась китайским коронавирусом.

Данные опубликовала пресс-служба Офиса президента (ОП) в мессенджере Telegram.

На данный момент, первая леди находится на лечении в стационарном отделении одной из киевских больниц. "Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность ‒ 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", ‒ говорится в тексте.

Читайте такжеЗеленский предложил законом закрепить права и обязанности первой ледиКроме того, в ОП отметили, что первая леди страны регулярно проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции ‒ под наблюдением врачей. Кроме того, чиновники рассказали о самочувствии президента Украины и детей президентской четы.

"Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра", ‒ подытожили в сообщении.

Напомним, ранее супруга президента Владимира Зеленского – Елена – заявила о том, что заразилась китайским коронавирусом Covid-19. По словам первой леди, и ее муж, и дети немедленно прошли тестирование ‒ с негативными результатами. Сперва она находилась на амбулаторном лечении. Но затем у первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести и госпитализировали в больницу в Киеве.