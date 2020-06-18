УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Офисе президента рассказали, что происходит с заболевшей коронавирусом первой леди

Президент Владимир Зеленский вместе с детьми регулярно проходит тестирование на коронавирус.

18 июня 2020, 16:20
Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский / УНИАН

В Сети появилась официальная информация по поводу самочувствия супруги президента Украины Елены Зеленской, которая недавно заразилась китайским коронавирусом.

Данные опубликовала пресс-служба Офиса президента (ОП) в мессенджере Telegram.

На данный момент, первая леди находится на лечении в стационарном отделении одной из киевских больниц. "Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность ‒ 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", ‒ говорится в тексте.

Читайте такжеЗеленский предложил законом закрепить права и обязанности первой ледиКроме того, в ОП отметили, что первая леди страны регулярно проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции ‒ под наблюдением врачей. Кроме того, чиновники рассказали о самочувствии президента Украины и детей президентской четы.

"Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра", ‒ подытожили в сообщении.

Напомним, ранее супруга президента Владимира Зеленского – Елена – заявила о том, что заразилась китайским коронавирусом Covid-19. По словам первой леди, и ее муж, и дети немедленно прошли тестирование ‒ с негативными результатами. Сперва она находилась на амбулаторном лечении. Но затем у первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести и госпитализировали в больницу в Киеве.

Елена Зеленская офис президента Владимир Зеленский китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «В Офисе президента рассказали, что происходит с заболевшей коронавирусом первой леди». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:34
Суд над Порошенко на сегодня закончен: стало известно решение
16:20
В Офисе президента рассказали, что происходит с заболевшей коронавирусом первой леди
16:16
"Протест против Зеленского": Tesla Андрея Богдана запарковалась поперек дороги Видео
16:13
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты Видео
16:11
Sustainalytics впервые оценило Метинвест: украинская компания в топ-10 из 140
15:58
"Вслед за Януковичем": Парубий на суде по делу Порошенко пригрозил Зеленскому "скорым Ростовом" Видео
15:48
Грозы, град и +33°: прогноз погоды в Украине обещает душную пятницу Видео
15:40
"Газпром пошел на обман": эксперт объяснил, почему Северный поток-2 может не заработать
15:22
В Минздраве рассказали, каким украинцам нужно больше остальных бояться коронавируса
15:15
Блокировка Telegram снята: Роскомнадзор перешел от запрета к комплиментам Видео
15:14
Метинвест презентовал крупный экологический проект
15:12
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать Видео
14:45
Маск устраивал секс втроем с Херд и Делевинь в доме Джонни Деппа - СМИ
14:39
"Улица – это мы": в Харькове националисты объявили всеукраинское сафари на активистов Шария
14:18
Врачи назвали главные симптомы коронавируса у детей
14:14
Как избавиться от аллергии: названы травы-помощники
14:10
Рада отменила итоговую аттестацию в школах: что будет с ВНО-2020
14:09
В Метинвесте рассказали о модернизации аглофабрики в Мариуполе
13:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах Видео
13:47
В Беларуси КГБ арестовало главного претендента на победу в президентских выборах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять