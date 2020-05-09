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"Десятки тысяч погибших": в Слуге народа оценили военный путь возврата Крыма

9 мая 2020, 16:24

Война за освобождение Крыма создаст новую горячую точку, убеждена Елизавета Богуцкая.

Богуцкая
Елизавета Богуцкая / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Лиза Богуцкая высказалась по поводу возврата Украине аннексированного Россией Крыма.

По ее словам, в Слуге народа не рассматривают "военный путь" возвращения Крыма в состав Украины.

"Военного пути возврата Крыма нет, мы его не рассматриваем. Мы понимаем, что это означает – создать горячую точку, где будут десятки тысяч погибших и украинцев, и россиян. Это никоим образом не приблизит мир", - отметила "слуга народа".

Как подчеркнула она в интервью изданию Крым.Реалии, возврат территорий возможен после смены власти в России.

"При нынешней власти, при ее отношении к Украине ни о каких договоренностях с ней нет речи – и тем более ни о каких военных аспектах. Тем временем мы будем делать поступательные движения, для того чтобы украинцы Крыма, жители Крыма захотели эмоционально поддержать связь с Украиной и вернуться в Украину", – добавила Богуцкая.

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Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из встреч заявил, что Украина уже не сможет вернуть аннексированный Крым.

Елизавета Богуцкая Крым новости Украины Слуга народа
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