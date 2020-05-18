Замглавы МИД впервые назначена представитель крымскотатарского народа

Эмине Джапарова будет первым представителем крымских татар в МИД / Фото: Emine Dzheppar/Facebook

Бывший первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова 18 мая назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Владимир Зеленский заявил, что "представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процедура назначения еще не завершена. Однако уже известно, что в случае назначения на должность Джапарова будет заниматься не только темой Крыма, но и публичной дипломатией.

"Первый заместитель министра - это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения", - написал министр.

По словам Кулебы, такое назначение является прецедентом.

"Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии", - подчеркнул министр.

Как известно, с октября 2015 года по апрель 2016 года Джапарова была советником министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины под руководством Юрия Стеця.

Напомним, в МИД уточнили, что граждане иностранных государств, которые воспользовались услугами украинок-суррогатных матерей, могут забрать новорожденных детей из Украины ‒ с неукоснительным соблюдением установленных Кабмином правил.

Ранее в Украине вспыхнул скандал ‒ после того, как стало известно ‒ в Киеве в отеле Венеция оказались 46 младенцев. Их родили украинские женщины-суррогатные матери для иностранцев. Однако, поскольку границы закрыты по причине коронавирусной пандемии, младенцев не могут забрать из Украины.