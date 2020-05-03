Шмыгаль персонально разрешил работать Эпицентру еще в марте

Эпицентр получил особые привилегии от Шмыгаля / фото: golos.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль лично дал письменное разрешение на работу ООО Эпицентр К еще 18 марта текущего года.

"Вот обычное ООО "Эпицентр" направляет на имя премьера письмо с вопросом "А можно ли нам работать?". Я так понимаю, что все ТОВки Украины должны уточнять исключительно лично у премьера. Но происходит чудо. Премьер не только отвечает и дает добро на работу, но и делает это день в день. То есть максимум утром "Эпик" отправил письмо премьеру, а днем он уже изучил вопрос и лично благословил. Волшебство, не иначе", — написал в Facebook блогер Денис Гороховский.

Автор сообщения подчеркивает, что, разумеется, среднестатистические частные предприниматели не могли получить от премьера персональное разрешение на работу во время карантина. Поэтому невозможно не заметить здесь коррупционную составляющую.

В документе отмечается, что согласно постановлению Кабинета министров № 211 от 11 марта 2020 года, запрет не распространяется на объекты торгового и бытового обслуживания населения, которые продают средства гигиены, изделия медицинского назначения и средства связи.

"По этому поводу обращаю внимание на необходимость проведения дезинфекционных мероприятий, обеспечение проведения усиленного мониторинга и контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также проведения температурного скрининга", – говорится в документе.

Документ подписал Денис Шмыгаль в день получения письма от владельцев Эпицентра.

/ Фото: Facebook/Денис Гороховский

Как ранее сообщалось, глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила о том, что правоохранители тщательно проверят ситуацию с компанией Эпицентр К, в гипермаркетах которой продают медицинские маски, привезенные лайнером Ан-225 Мрия из КНР.

Напомним, в Сети появились копия письма нардепа Александра Гереги, в котором он предлагает Виталию Кличко закупать медицинские маски (привезенные на борту Ан-225 Мрия) в гипермаркетах сети Эпицентр.

Позднее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что рейс был полностью оплачен не из государственного бюджета, а за средства коммерческих структур.