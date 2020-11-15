Эпицентр закрыли: что нарушил скандальный магазин во время карантина

Деятельность магазина балы приостановлена, на место вызвана следственная оперативная группа.
В Киеве была прекращена работа гипермаркета Эпицентр, который осуществлял продажу товаров во время карантина выходного дня.
Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, нарушения были выявлены совместными группами контроля выходного дня.
В частности, был осуществлен контроль ситуации вокруг магазина Эпицентр на проспекте Григоренко. Оказалось, что торговая точка работала в полном объеме.
В итоге – деятельность магазина балы приостановлена, вызвана следственная оперативная группа для фиксациӥ преступления в соответствии со ст. 325 УК: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами Эпицентра во время "карантина выходного дня". Материалы с заявлением о преступлении были переданы для внесения в ЕРДР.
Отмечается, что Эпицентр работал в режиме онлайн, однако, по факту, почти все магазины сети продолжают принимать посетителей. Оформление заказов и расчеты за приобретенный товар проводят непосредственно в магазинах.
В сообщении подчеркивается, что Эпицентры, якобы закрытые для посетителей, работали в режиме онлайн-доставки по заказам, однако внутри находились люди.
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Напомним, ранее в сети Эпицентр после введения в Украине карантина выходного дня сообщили о том, что запланировали "72-часовую пятницу".
На скандальную рекламу Эпицентра обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он возмутился заявлением торговой сети о торговле во время карантина выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.