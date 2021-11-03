Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине / facebook.com/moz.ukr

Пик коронавируса в Украине ожидается в середине этого месяца, заявила эпидемиолог Екатерина Сояк.

"Может быть, это будут 20-е числа, но это абсолютно не существенно для нас, для принятия решений. В любом случае это будет где-то в этом месяце. Мы действительно не достигли пика - это видим, потому что каждый день растет заболеваемость - соответственно стабилизации пока что нет", - говорит медик.

По ее словам, волну коронавируса можно победить только карантинными ограничениями.

"По поводу вакцинации - да, темпы нарастают. Это мы все видим, пункты вакцинации переполнены, но с другой стороны важно понимать, что эту волну мы все равно не пройдем с помощью вакцинации. Это хорошо, что мы вакцинируемся..., но в целом мы эту волну сможем победить только карантинными ограничительными мероприятиями", - сказала она.

Также Сояк рассказала о ситуациях в очередях вакцинаций.

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"Хотелось бы, чтоб это было по записи во избежание очередей, но я так понимаю, что это не получается на сегодняшний день. Здесь в принципе есть большой процент и того, что мы можем сами сделать, когда стоим в этой очереди. Мы можем держать дистанцию, не подходить так близко, не общаться без маски и т.д. Поэтому от человека индивидуально в т.ч. многое зависит. Но пока действительно не удается избежать очередей, все приходят без записи... Ну, она и не работает, эта запись" - добавила специалист.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о нашумевшей ситуации с кислородом для больных коронавирусом. Власти заверили, что кислорода вполне достаточно.

Также ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о глобальном росте заражений коронавирусом и смертей от него. Подобную констатацию он сделал впервые за два месяца. При этом добавил, что только вакцинация не сможет одолеть пандемию.

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