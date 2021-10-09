УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса

9 октября 2021, 13:44
Прослушать новость
Остановить

Набор хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это показание немедленно вакцинироваться, отметила Татьяна Чумаченко.

вакцинация
Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко объяснила, почему нужно вакцинироваться от COVID-19 / Reuters

Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко, которая ранее озвучила неутешительный прогноз для Украины относительно ситуации с коронавирусом, объяснила, почему нужно вакцинироваться против COVID-19.

По ее словам, вакцинированные от коронавируса люди имеют меньше рисков тяжело перенести инфекцию, чем те, кто не сделал прививку. Особенно необходима вакцинация пожилым людям, при этом хронические заболевания не являются противопоказанием, передает РБК-Украина.

Чумаченко объяснила: если вирус попадает в организм вакцинированного человека, то его встречает подготовленная иммунная система - она направляет на него весь арсенал защитных функций. В итоге вирус уничтожается.

"Особенно необходима вакцинация пожилым людям. У них, как правило, есть не одно хроническое заболевание. Этот набор хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это показание немедленно сделать прививку", - подчеркнула Чумаченко.

Врач добавила, что не менее важно, чтобы вакцинировались взрослые, у которых есть дети. Сделав прививку, родители могут защитить детей от коронавируса особенно на фоне распространения штамма Дельта.

Реклама

Вакцинация от коронавируса

Существует объективная потребность вакцинироваться, заявил инфекционист Вадим Аристов. При этом он считает, что не исключено, что прививки будут иметь негативные последствия.

Кроме того, Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко заявила, что каждая следующая волна заболеваемости коронавирусом не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел COVID-19 или привился.

По ее словам, во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Теперь остались те, кто не болел и не вакцинировался. Именно эти люди сейчас и болеют коронавирусом. Им и нужно делать прививки в первую очередь.

viber
вакцинация коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыромСамая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанкуМногоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Изгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских делИзгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских дел

Последние новости

14:16

"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

13:55

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

13:44

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса Видео

13:16

"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

12:56

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

Реклама
12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора Видео

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

11:30

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

10:57

Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью Видео

10:55

"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

10:22

В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

09:42

"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину Видео

09:28

Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

09:01

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08:34

В Ровенской области в один день умерли супруги-врачи

08:23

Коронавирус в Украине 9 октября: за сутки выявили 15,9 тыс. больных COVID-19

Реклама
07:58

В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффекта Видео

07:50

Скелеты из шкафа Цукерберга мнение

07:20

"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО Видео

07:10

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

06:30

Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала мнение

06:10

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

05:28

Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой Видео

05:02

"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

04:48

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия Видео

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски Видео

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

Реклама
22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня - рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

20:57

Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии Видео

20:42

Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения суда по компенсации Видео

20:22

Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко Видео

20:11

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

19:39

Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять