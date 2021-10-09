Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса

Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко объяснила, почему нужно вакцинироваться от COVID-19 / Reuters

Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко, которая ранее озвучила неутешительный прогноз для Украины относительно ситуации с коронавирусом, объяснила, почему нужно вакцинироваться против COVID-19.

По ее словам, вакцинированные от коронавируса люди имеют меньше рисков тяжело перенести инфекцию, чем те, кто не сделал прививку. Особенно необходима вакцинация пожилым людям, при этом хронические заболевания не являются противопоказанием, передает РБК-Украина.

Чумаченко объяснила: если вирус попадает в организм вакцинированного человека, то его встречает подготовленная иммунная система - она направляет на него весь арсенал защитных функций. В итоге вирус уничтожается.

"Особенно необходима вакцинация пожилым людям. У них, как правило, есть не одно хроническое заболевание. Этот набор хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это показание немедленно сделать прививку", - подчеркнула Чумаченко.

Врач добавила, что не менее важно, чтобы вакцинировались взрослые, у которых есть дети. Сделав прививку, родители могут защитить детей от коронавируса особенно на фоне распространения штамма Дельта.

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Вакцинация от коронавируса

Существует объективная потребность вакцинироваться, заявил инфекционист Вадим Аристов. При этом он считает, что не исключено, что прививки будут иметь негативные последствия.

Кроме того, Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко заявила, что каждая следующая волна заболеваемости коронавирусом не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел COVID-19 или привился.

По ее словам, во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Теперь остались те, кто не болел и не вакцинировался. Именно эти люди сейчас и болеют коронавирусом. Им и нужно делать прививки в первую очередь.