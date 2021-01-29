Эпидемиолог признался, когда Украина "победит" коронавирус

Следующий сезон COVID-19 начнется осенью этого года.
Пандемия коронавируса закончится в Украине в апреле нынешнего года.
По словам международного эксперта в сфере здравоохранения и эпидемиолога Михаила Фаворова, это сезонная болезнь.
"Я думаю, что в апреле все будут заявлять, что "мы победили коронавирус". Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID до следующего года. До октября 2021 года", - сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Фаворов отметил, что следующий сезон COVID-19 начнется осенью этого года.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.
- Глава государства Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме, пишет пресс-служба Офиса президента.
Автор: Екатерина Трохимчук