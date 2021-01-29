Эпидемиолог признался, когда Украина "победит" коронавирус

Когда Украина победит коронавирус / Фото Reuters

Пандемия коронавируса закончится в Украине в апреле нынешнего года.

По словам международного эксперта в сфере здравоохранения и эпидемиолога Михаила Фаворова, это сезонная болезнь.

"Я думаю, что в апреле все будут заявлять, что "мы победили коронавирус". Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID до следующего года. До октября 2021 года", - сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Фаворов отметил, что следующий сезон COVID-19 начнется осенью этого года.

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