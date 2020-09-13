Ермак рассказал, чего удалось добиться на встрече в Нормандском формате

Андрей Ермак / УНИАН

Переговоры, которые прошли в Берлине в минувшую пятницу, 11 сентября 2020 года, между советниками руководителей государств Нормандской четверки (Украина - Германия - Франция - Россия), продемонстрировали ‒ официальный Киев по-прежнему имеет безоговорочную поддержку партнеров с Запада.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала Украина.

Самое важное, отметил чиновник ‒ украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой, которые была получена от всех участников "Нормандской встречи".

"Режим тишины, как вы знаете, продолжался шесть недель, но были попытки его сорвать. У нас есть погибший военный, было несколько провокаций, но режим тишины продолжается, и это очень важно. Все что мы делаем – чтобы на нашу землю пришел мир, и чтобы не гибли люди", – рассказал Ермак.

По его мнению, вторым важным моментом было то, что впервые за многие годы на встрече советников были представители мониторинговой миссии ОБСЕ – Хайди Грау и Халит Чевик.

Кроме того, Ермак рассказал ‒ была достигнута твердая договоренность о том, чтобы допустить Красный крест к удерживаемым лицам:

"Часто об этом договаривались, но это никогда не исполнялось. Безусловно, это первый шаг на пути обмена пленными. Возвращение наших граждан – наш приоритет. Ожидаем, что на ближайших заседаниях будет этот вопрос обсуждаться, и будут обсуждаться конкретные даты обмена", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждал ‒ в Кремле понимают, что проведение встречи советников нормандской четверки накануне местных выборов в Украине важно для администрации Владимира Зеленского, поэтому будут "выжимать" из этого все, что возможно.