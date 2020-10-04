Ермак спрогнозировал, перенесут ли местные выборы из-за коронавируса

Руководитель Офиса президента ответил на вопрос о взаимосвязи местных выборов и пандемии Covid-19.
Руководитель украинского Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что по причине роста в Украине числа новых больных коронавирусом (Covid-19) местные выборы-2020 переносить не будут.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.
По словам Ермака, власти Украины подготовились ко второй волне пандемии Covid-19 и ситуация находится под контролем.
"Думаю, нет (переноса местных выборов не будет – Главред). Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", – рассказал Ермак.
Кроме того, он добавил ‒ практически каждый день проходят селекторные совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В них участвуют практически все высшее руководство страны. Часто проходят встречи с губернаторами, президент много ездит по стране, посещает медицинские учреждения и общается с профильными врачами.
Глава Офиса президента также рассказал, что некоторые местные чиновники "в погоне за быстрыми политическими дивидендами забыли, что жизнь человека – самое дорогое".
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Коронавирус местные выборы - что было ранее:
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и Covid-19" назвал единственный фактор, при котором могут быть отменены местные выборы.
- До того президента Владимир Зеленский заявил, что предстоящие местные выборы станут едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО. По его словам, чтобы провести выборы на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.