Ермак спрогнозировал, перенесут ли местные выборы из-за коронавируса

Андрей Ермак / УНИАН

Руководитель украинского Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что по причине роста в Украине числа новых больных коронавирусом (Covid-19) местные выборы-2020 переносить не будут.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

По словам Ермака, власти Украины подготовились ко второй волне пандемии Covid-19 и ситуация находится под контролем.

"Думаю, нет (переноса местных выборов не будет – Главред). Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", – рассказал Ермак.

Кроме того, он добавил ‒ практически каждый день проходят селекторные совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В них участвуют практически все высшее руководство страны. Часто проходят встречи с губернаторами, президент много ездит по стране, посещает медицинские учреждения и общается с профильными врачами.

Глава Офиса президента также рассказал, что некоторые местные чиновники "в погоне за быстрыми политическими дивидендами забыли, что жизнь человека – самое дорогое".

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