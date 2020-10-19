Еще один город в Украине бунтует из-за "красной" зоны карантина

Протесты в Смеле / suspilne.media

В Смеле Черкасской области устроили массовый протест из-за внедрения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.

Десятки местных жителей собрались у городского совета, сообщает Суспильне Черкассы.

Собравшиеся обратились с просьбой не закрывать дошкольные учреждения, а также потребовали не запрещать предпринимательскую деятельность на время карантина.

Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.

В горсовете уточнили, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.

/ suspilne.media

Отмечается, что в городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.

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Ранее в Коростене Житомирской области резко выступили против решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу "красной" зоны карантина.

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