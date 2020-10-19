Еще один город в Украине бунтует из-за "красной" зоны карантина

Митингующие в Смеле выдвинули требования из-за новых ограничений.
В Смеле Черкасской области устроили массовый протест из-за внедрения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.
Десятки местных жителей собрались у городского совета, сообщает Суспильне Черкассы.
Собравшиеся обратились с просьбой не закрывать дошкольные учреждения, а также потребовали не запрещать предпринимательскую деятельность на время карантина.
Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.
В горсовете уточнили, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.
Отмечается, что в городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.
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Ранее в Коростене Житомирской области резко выступили против решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу "красной" зоны карантина.
Коронавирус в Украине
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 4 тыс. 766 человек, среди которых 217 детей и 207 медицинских работников.
- Были госпитализированы 644 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 66 летальных случаев.
- Количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 112.
- За все время заболели 303 тыс. 638 человек.
- За этот период выздоровели 126 тыс. 489 пациентов, умерли - 5 тыс. 673.