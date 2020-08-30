Еще один нардеп из партии Зеленского "подхватил" коронавирус

Степан Чернявский / Слуга Народа

Степан Чернявский, народный депутат из фракции Слуга народа (президентская политсила) рассказал о том, что заразился коронавирусом Covid-19.

Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сейчас Степан Чернявский находится в больнице под наблюдением врачей.

"Друзья, Covid-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растет. Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", ‒ написал он.

В то же время Чернявский рассказал: симптомы у него как при обычном ОРВИ ‒ слабость, ломота и повышенная температура тела. Тем не менее при первых признаках болезни он призвал украинцев обращаться к медикам.

Читайте также"Минздрав будет гореть в аду": депутат ужаснулся, как его друзей "лечили" от коронавируса

Напомним, ранее Роман Грищук - сооснователь юмористического проекта Мамахохотала, а также депутат Верховной Рады от Слуги Народа вместе с женой подхватили Covid-19.