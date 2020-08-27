Еще один областной центр попал в "красную" зону: где в Украине ужесточают карантин

Новое зонирование вступает в силу с 31 августа / УНИАН

В Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм.

Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам немчинова, новое зонирование вступает в силу с 31 августа.

"Красная зона" карантина:

Ивано-Франковск;

Калуш (Ивано-Франковская область);

Коломыя (Ивано-Франковская область);

Городенковский, Косовский, Тисменицкий районы (все - Ивано-Франковская область)

Беляевка (Одесская область);

Измаил (Одесская область);

Дубно (Ровенская область);

Острог (Ровенская область);

Костопольский, Радивиловский районы (Ровенская область);

Бережаны (Тернопольская область);

Чертков (Тернопольская область);

Бережанский район (Тернопольская область);

Черновцы;

Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский Новоселицкий районы (Черновицкая область);

"Оранжевая зона" карантина:

Луцк;

Владимир-Волынский (Волынская область);

Луцкий, Маневицкий районы (Волынская область);

Коростень (Житомирская область);

Житомирской, Коростенский районы (Житомирская область);

Ужгород;

Мукачево (Закарпатская область);

Чоп (Закарпатская область);

Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский, Ужгородский районы (Закарпатская область);

Болехов (Ивано-Франковская область);

Бурштын (Ивано-Франковская область);

Яремче (Ивано-Франковская область);

Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский, Тлумацкий районы (Ивано-Франковская область);

Березань (Киевская область);

Киево-Святошинский район (Киевская область);

Львов;

Моршин (Львовская область);

Самбор (Львовская область);

Жовковский, Пустомытовский, Яворивский районы (Львовская область);

Черноморск (Одесская область);

Белгородской, Овидиопольский, Тарутинский районы (Одесская область);

Вараш (Ровенская область);

Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский, Ровенский районы (Ровенская область);

Сумы;

Тернополь;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский районы (Тернопольская область);

Харьков;

Богодуховский район (Харьковская область);

Волочисский район (Хмельницкая область);

Новоднестровск (Черновицкая область);

Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий, Хотинский (Черновицкая область);

Бобровицкий район (Черниговская область).

/ t.me/nemchinovoleh

Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

Кроме продолжения действия карантина, правительство усиливает ограничительные меры, что вызвано увеличением количества заболевших и причинами, из-за которых это происходит.