Еще один областной центр попал в "красную" зону: где в Украине ужесточают карантин

В Украине введены несколько зон карантина.
В Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм.
Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По словам немчинова, новое зонирование вступает в силу с 31 августа.
"Красная зона" карантина:
- Ивано-Франковск;
- Калуш (Ивано-Франковская область);
- Коломыя (Ивано-Франковская область);
- Городенковский, Косовский, Тисменицкий районы (все - Ивано-Франковская область)
- Беляевка (Одесская область);
- Измаил (Одесская область);
- Дубно (Ровенская область);
- Острог (Ровенская область);
- Костопольский, Радивиловский районы (Ровенская область);
- Бережаны (Тернопольская область);
- Чертков (Тернопольская область);
- Бережанский район (Тернопольская область);
- Черновцы;
- Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский Новоселицкий районы (Черновицкая область);
"Оранжевая зона" карантина:
- Луцк;
- Владимир-Волынский (Волынская область);
- Луцкий, Маневицкий районы (Волынская область);
- Коростень (Житомирская область);
- Житомирской, Коростенский районы (Житомирская область);
- Ужгород;
- Мукачево (Закарпатская область);
- Чоп (Закарпатская область);
- Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский, Ужгородский районы (Закарпатская область);
- Болехов (Ивано-Франковская область);
- Бурштын (Ивано-Франковская область);
- Яремче (Ивано-Франковская область);
- Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский, Тлумацкий районы (Ивано-Франковская область);
- Березань (Киевская область);
- Киево-Святошинский район (Киевская область);
- Львов;
- Моршин (Львовская область);
- Самбор (Львовская область);
- Жовковский, Пустомытовский, Яворивский районы (Львовская область);
- Черноморск (Одесская область);
- Белгородской, Овидиопольский, Тарутинский районы (Одесская область);
- Вараш (Ровенская область);
- Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский, Ровенский районы (Ровенская область);
- Сумы;
- Тернополь;
- Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский районы (Тернопольская область);
- Харьков;
- Богодуховский район (Харьковская область);
- Волочисский район (Хмельницкая область);
- Новоднестровск (Черновицкая область);
- Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий, Хотинский (Черновицкая область);
- Бобровицкий район (Черниговская область).
Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.
Кроме продолжения действия карантина, правительство усиливает ограничительные меры, что вызвано увеличением количества заболевших и причинами, из-за которых это происходит.
Автор: Алексей Тычина