Еще один скачок COVID-19: в Украине коронавирусом заболело больше тысячи человек

Постепенно, согласно данным Минздрава, в Украине продолжает нарастать количество тех граждан, у которых лабораторным путем подтверждено заболевание COVID-19.
За 06 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 72, медработников – 13). Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 534 человека;
- летальных исходов - 20;
- выздоровело - 1 393 человека;
За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР - 22 273 человека, методом ИФА - 9 628 человек, экспресс-тестами – 14 940 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело 2 258 532 человека; выздоровели - 2 190 686 человек; смертельных исходов - 53 085; проведено ПЦР-тестирований - 11 509 815.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
в Киеве (176),
Харьковской (100),
Одесской (76),
Днепропетровской (75)
Херсонской (68) областях.
Напомним, что ранее, 5 августа, в Украине было выявлено 1 052 новых случаев коронавируса COVID-19. Из них 81 – у детей и 37 у медицинских сотрудников.