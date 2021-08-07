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Еще один скачок COVID-19: в Украине коронавирусом заболело больше тысячи человек

7 августа 2021, 08:27
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Постепенно, согласно данным Минздрава, в Украине продолжает нарастать количество тех граждан, у которых лабораторным путем подтверждено заболевание COVID-19.

коронавирус
В Украине коронавирусом заболело больше тысячи человек / Фото Reuters

За 06 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 72, медработников – 13). Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 534 человека;
  • летальных исходов - 20;
  • выздоровело - 1 393 человека;

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР - 22 273 человека, методом ИФА - 9 628 человек, экспресс-тестами – 14 940 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело 2 258 532 человека; выздоровели - 2 190 686 человек; смертельных исходов - 53 085; проведено ПЦР-тестирований - 11 509 815.

Минздрав

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

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в Киеве (176),

Харьковской (100),

Одесской (76),

Днепропетровской (75)

Херсонской (68) областях.

Напомним, что ранее, 5 августа, в Украине было выявлено 1 052 новых случаев коронавируса COVID-19. Из них 81 – у детей и 37 у медицинских сотрудников.

коронавирус новости Украины COVID-19
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