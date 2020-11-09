Еще один украинский министр заразился COVID-19

Министр финансов заболел коронавирусом / УНИАН

Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19. В связи с болезнью он ушел на больничный.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук во время встречи с представителями Авто Евро Сила.

По ее словам, сегодня состоялось заседание комитета Рады и была создана рабочая группа по вопросам доступной растаможки импортных подержанных автомобилей.

"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном", - сказала Верещук.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заразились коронавирусом.

По словам Зеленского, чувствует он себя хорошо.​

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает Covid-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал глава государства на своей официальной странице в Facebook.​

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