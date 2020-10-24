Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ

Уже четыре церкви признали поместной Православной церкви Украины.
Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II во время синодальной совместной литургии упомянул в Диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.
Об этом идет речь в сообщении ПЦУ в Facebook.
В пресс-службе ПЦУ подчеркнули, что Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата.
"Кипрская церковь, которая является одной из старейших церквей, признана автокефальной на ІІІ Вселенском соборе и 10-я по месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томоса об автокефалии ПЦУ", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеМитрополит ПЦУ заявил, что Господь вряд ли хочет возвращения Крыма Украине
Православная церковь Украины: история создания
- 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
- 6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.