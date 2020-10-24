Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ

Митрополит Епифаний / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II во время синодальной совместной литургии упомянул в Диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Об этом идет речь в сообщении ПЦУ в Facebook.

В пресс-службе ПЦУ подчеркнули, что Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата.

"Кипрская церковь, которая является одной из старейших церквей, признана автокефальной на ІІІ Вселенском соборе и 10-я по месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томоса об автокефалии ПЦУ", - отмечается в сообщении.

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