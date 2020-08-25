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"Ешьте, плачьте, хоть повылазьте": Кравчук назвал условия подачи воды в Крым

25 августа 2020, 09:32

Пресную воду на территорию временно оккупированного полуострова можно подавать только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.

Кравчук
Кравчук не исключает возобновления подачи пресной воды в оккупированный Крым/ УНИАН

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности. Об этом Кравчук заявил в интервью Украинскому радио.

"Страна, которая захватила территорию, оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой в том числе. Мы говорим – там живут украинцы. Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать", - отметил Кравчук.

В то же время он заверил, что Украина якобы ни в коем случае не пойдет на то, чтобы обеспечивать ресурсом промышленные предприятия и военные базы на захваченной территории.

"Несет ответственность за все это Россия. И Украину не надо обвинять. Взяли – как говорил цыган, видели глаза, что покупали, – ешьте, плачьте, хоть повылазьте. Мы к этому не имеем никакого отношения", – подчеркнул Кравчук.

При этом он не объяснил, как разделить подачу воды для гражданского населения и секторов, которые контролируются оккупантами.

"Я не знаю пока, как это, еще вопрос не решен. Там, говорят, есть возможность дать воду людям, но не давать предприятиям и военным базам", – резюмировал политик.

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Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что Украина согласна на возобновление водоснабжения в аннексированный Крым только в том случае, если на полуострове случится настоящая гуманитарная катастрофа. Обеспечивать водой нужды военных баз и российских войск Киев не собирается.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Леонид Кравчук вода аннексия Крыма новости Украины
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