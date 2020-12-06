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"Если дадут приказ": ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе

6 декабря 2020, 23:00
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Армия - это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак заявил о подготовке к наступлению / УНИАН

Силы ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе и пойдут в него в случае такого приказа.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью Фактам и отметил, что военнослужащие готовятся к наступлению в урбанизированной местности. При этом он не знает, возможен ли такой приказ.

"Если дадут приказ, мы будем его выполнять, мы военные люди. Но будет ли такая команда? Сейчас Вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, потому что мы обязаны успешно действовать в любой ситуации. Моя задача как главнокомандующего — чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач", - сказал Хомчак.

Он также подчеркнул, что армия не будет выполнять незаконных приказов в случае их поступления.

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"Следует понимать, что армия — это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ. Но мы никогда не будем против народа. И никогда не выполним незаконный приказ, об этом четко сказано в Конституции. Сегодня наша цель — защитить независимость и территориальную целостность страны", - отметил Хомчак.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев намерен требовать ужесточения санкций против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.
  • Игорь Стрелков оценил способность "ДНР" и "ЛНР" противостоять наступлению ВСУ. По его словам, если Россия немедленно не вступит в дело, то "республики" будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели.

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