"Если я кому-то не нравлюсь, то выборы решат вопрос": Лукашенко удивил заявлением

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко утверждает ‒ он не является врагом белорусскому народу и самому себе и только выборы могут решить вопрос с тем, если он не нравится белорусам.

Об этом он заявил во вторник, 5 января, выступая перед сотрудниками холдинга Горизонт в Минске, сообщает белорусский государственный портал БЕЛТА. Лукашенко попросили прокомментировать его недавнее решение объявить 2021-й Годом народного единства.

"Я просто хочу подтвердить - я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", ‒ сказал он.

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