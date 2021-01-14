ЕСПЧ взялся за дело Украины против России за аннексию Крыма

Европейский суд по правам человека / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 14 января 2021 года, принял решение по поводу нарушения прав человека в захваченном Россией Крыму ‒ по искам Украины против Российской Федерации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в ведомстве Иван Лищина.

По словам чиновника, в ЕСПЧ дело приняли к рассмотрению. Лищина также сообщил ‒ при принятии данного решения суд принял во внимание, в частности, увеличение численности российского военного контингента в Крыму в период с января по март 2014 года (причем осуществленное без согласия официального Киева).

"Суд также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях (оккупации Крыма Россией ‒ Главред)", ‒ написал он.

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