"Есть надежда": врач спрогнозировал, когда коронавирус покинет Украину

Врач назвал сроки эпидемии коронавируса в Украине / Reuters

Эпидемия опасного коронавируса в Украине может закончиться только после появления коллективного иммунитета, но на это может уйти как минимум несколько лет.

Так, по словам врача-инфекциониста из Киевской городской больницы №4 Евгения Дубровского, переболеть должно большинство украинцев. Об этом пишет ТСН.

"Этого никто не знает. Есть предположение, что эпидемия закончится, когда появится коллективный иммунитет. То есть переболеет большинство из населения. Но это - длительный процесс. На это может уйти и год, и два", - высказал предположение медик.

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Но есть вероятность того, что штамм вируса SARS-CoV-2 станет слабее.

"Есть надежда, что вирус смутирует и ослабнет. Тоже вполне вероятно и ожидаемо. Но это все - предположения", - добавил Дубровский.

Что касается ближайшей перспективы, то эта зима точно будет непростой. Ведь кроме коронавируса украинцев атакуют и другие сезонные вирусные инфекции, которые никто не отменял.

"Но мы ее переживем. Большинство выздоровеет без особых проблем. Но чтобы не было страшного коллапса, паники и беспорядка, нужно уже сейчас, уже сегодня решать важные вопросы и быстро наверстывать то, что не сделали за полгода. Особенно это касается увеличения медицинских кадров и реорганизации амбулаторной помощи", - подчеркнул Дубровский.

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