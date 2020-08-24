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Есть риск не справиться с COVID-19: в Минздраве сделали тревожное заявление

24 августа 2020, 06:06

В Украине - устойчивая тенденция роста числа случаев коронавирусной болезни.

коронавирус
В Украине есть тенденция к усилению эпидемии COVID-19 / pixabay.com

В Украине есть тенденция к усилению эпидемии коронавируса, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в стране наблюдается устойчивая тенденция роста числа случаев коронавирусной болезни.

"И эта кривая у нас все время идет вперед. Мы со стороны Минздрава сделали все возможное для того, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь сегодня даже при количестве 2 тыс. — 2,5 тыс. случаев болезни в день", — сказал он.

Ляшко отметил необходимость соблюдать карантин, чтобы не перегрузить систему здравоохранения.

"Но с другой стороны, вы должны понимать, что медиков у нас тоже не огромное количество. Да, сегодня есть кровати, сегодня есть ИВЛ, к кроватям подведен кислород. Но медицинского ресурса может не хватить. Нужно смотреть. Мы в марте-апреле сделали карантин, чтобы подготовить систему здоровья, сегодня она подготовлена. Но если мы будем так пренебрегать всеми противоэпидемическими правилами, не знаем, на сколько их (медиков - ред.) хватит", — добавил Ляшко.

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Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 102 тыс. 971 случай COVID-19.

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С начала пандемии жертвами болезни стали 2 тыс. 244 украинца.

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