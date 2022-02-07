Есть три варианта дальнейшей вакцинации от коронавируса - Кузин

Игорь Кузин заявил, что вакцинация станет коммерческой / коллаж УНИАН

Власти Украины выделили государственное финансирование на обеспечение вакциной против коронавируса на следующие два года.

Замминистра здравоохранения и главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что есть три варианта вакцинации населения в ближайшем будущем. Планами он поделился в интервью изданию Фокус.

"У нас есть подтвержденное финансирование на 2022-2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной. Подписаны контракты с Pfizer Inc. на поставку вакцины в этом и следующем годах. Этих препаратов должно хватить для проведения как базового курса, так и получения бустерной дозы. И у нас не закрывается опция по использованию механизма COVAX", - отметил Кузин.

По его словам, в перспективе вакцинация против COVID-19 перейдет на коммерческие "рейки".

Одним из вариантов вакцинации против коронавируса является разработка универсальной вакцины, которая будет противостоять всем возможным штаммам с эффективностью на два года. Второй вариант - это бустеры. И третий вариант - вакцина против ОРВИ.

Реклама

"Другими словами, когда мы понимаем, что Украине грозит конкретный штамм, например, тот же Омикрон, то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое. Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты", - добавил Кузин.

Вакцинация в Украине

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.

Также ранее Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Между тем, по состоянию на утро понедельника, 7 февраля 2022, коронавирус в Украинеза сутки выявили у 23 тысяч 378 жителей страны. В том числе заболели 2242 детей и 394 медработника.

Читайте также: