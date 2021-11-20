УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Эта волна очень страшна для нас, коронавирус мутирует – киевский врач

20 ноября 2021, 07:59

Во время этой волны коронавирусной инфекции медики продолжают использовать тот же протокол лечения, который был в ходу в более ранние волны коронавируса.

коронавирус
Врач заявила, что эта волна коронавируса страшная / Фото Reuters

Коронавирус все время мутирует, вот почему предугадать, как он будет вести себя в очередную волну пандемии – очень сложно. В этот раз многие пациенты, инфицированные ним, оказываются в стационаре и им необходима кислородная поддержка, заявила главный врач Киевской 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан.

В интервью OBOZREVATEL она отметила, что во время этой волны коронавирусной инфекции в целом медики продолжают использовать тот же протокол лечения, который был в ходу в более ранние волны коронавируса. Она же отметила, что до сих пор у врачей нет препаратов, которые бы боролись с самим вирусом COVID-19.

"Необходима массовая вакцинация для выработки коллективного иммунитета. Иного пути нет", – подчеркнула Мостепан.

Она обратила внимание на то, что вирус мутирует, и вспомнила, как проходило лечение первых пациентов с коронавирусом прошлой весной. По ее словам, врачам тогда было крайне сложно, были кислородозависимые пациенты и также, ряд из них нуждался в реанимации.

Реклама

Во время второй волны от дополнительной подачи кислорода зависели практически все пациенты, которые попадали в стационар, было много больных в реанимациях.

"Но тогда госпитализировали пациента, если он настаивал на этом. Если же сейчас смотреть по протоколам, все жестко – сатурация свыше 92, то человек не должен госпитализироваться. Это средняя степень тяжести, которая лечится дома", – уточнила она.

Говоря об отличии этой волны коронавируса Мостепан подчеркнула, что она "очень страшная".

"Мы видим, что просто массово идет дыхательная недостаточность, и она развивается в организме гораздо быстрее. Если раньше на это уходило 10-11 дней, сейчас это происходит на 7-8 день заболевания", – особо отметила врач.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не исключена новая вспышка заболеваемости коронавирусом. По его словам, несмотря на то, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны, с учетом ситуации в Европе, возможна и повторная вспышка.

Еще новости на эту тему:

viber
новости Украины коронавирус в Украине коронавирус Украина Татьяна Мостепан
Сейчас вы просматриваете новость «Эта волна очень страшна для нас, коронавирус мутирует – киевский врач». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатствоОтпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатство Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!" Гороскоп на сегодня 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыГороскоп на сегодня 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемы Гороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарованиеГороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарование Битва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по КиевуБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву
07:59

Эта волна очень страшна для нас, коронавирус мутирует – киевский врач

07:54

"Путин виноват": как украинская власть пытается списать свои огрехи на происки врагамнение

07:27

В Киеве на заводе тяжелый станок упал на рабочих, они погибли

07:26

Борьба за жизнь и потеря электората: астролог составил страшный прогноз для Джозефа Байдена

07:10

Давление Байдена на Украину и особый статус Донбасса: эксперт раскрыл план РФ на переговоры ПутинаВидео

Реклама
06:30

Три сценария решения кризиса с мигрантами: почему Украине не избежать проблеммнение

06:03

Удар России с Беларусью по Украине и усиление границ: эксперт оценил опасность для КиеваВидео

06:01

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

05:28

Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменитсяВидео

05:03

Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

04:55

Ученые нашли новое смертельно опасное последствие гипертонии

04:20

Внучка Ротару показала сочную грудь в неприлично глубоком декольте

04:03

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

03:38

Всемирный день ребенка 20 ноября: душевные поздравления и очаровательные картинки к празднику

03:15

От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

02:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

02:41

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

02:15

MARUV с нашлепками на сосках приласкала себя на камеру

01:50

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

01:37

Как есть связь между диетой и воспалением в кишечнике - ответ ученых

Реклама
01:16

"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в СетиВидео

00:51

Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманВидео

19 ноября, пятница
23:53

На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды

23:30

Есть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученых

22:50

Может быть наиболее заразным среди всех: новый подтип штамма Дельта свирепствует уже в 8 областяхВидео

22:23

Подумал, что родители спят: 14-летиний мальчик нашел мертвыми всю свою семью на ВинничинеВидео

22:23

Пассажиры высмеивают Укрзализницю: в поездах появилась новая "услуга"

22:22

США пригрозили Путину из-за маневров на границе с Украиной

22:05

Топ-3 продуктов, которые вызывают внезапную усталость

21:53

Пономарев и DZIDZIO спели дуетом и презентовали клипВидео

21:40

Илон Маск провел рабочее совещание вместе с младшим сыном: умилительные кадрыВидео

21:23

Саакашвили согласился прекратить голодовку, его везут в госпиталь

21:10

На глазах у сына: в Киеве на 9-м месяце беременности скончалась женщина

20:50

В Киеве грузовой автобус врезался в трамвай с пассажирами

20:25

"Большая стройка" Зеленского: в МИУ рассказали о планах развития инфраструктуры Днепропетровщины

20:06

Агрессия Росссии: в Минобороны указали на несколько фронтов

20:03

Магнитные бури в декабре 2021: календарь самых опасных днейВидео

19:35

Путин захотел унизить Европу, и ему это удалосьмнение

19:28

Украина закупила вакцину от несуществующей эпидемии на 30 миллионов

Реклама
19:25

Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк

19:14

Наблюдала, как бабушка истекала кровью: продавщица в Харькове поплатилась за свои безразличиеВидео

19:13

Лукашенко признался в том, что силовики избивали активистов

18:59

Иван Яковина. Как демократы потеряют АмерикуВидеоблоги

18:58

Риск прорыва из Беларуси: Украина усилила границу авиацией, спецтехникой и патрулямиВидео

18:45

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильмов Гайдая и Рязанова

18:40

В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии

18:38

В Киеве педагога, которая защищала от избиения мальчика с инвалидностью, уволили из школы

18:25

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

18:18

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять