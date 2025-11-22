"Это грабеж, никакого компромисса": раскрыт худший сценарий мирного соглашения

Россия не выйдет с территорий Украины, которые она сейчас контролирует, считает Валерий Клочок.

Валерий Клочок прокомментировал вероятный сценарий мирного соглашения / 54 отдельная механизированная бригада, Facebook Клочок, УНИАН

Важное из заявлений Клочка:

Россияне не выйдут ни из Крыма, ни с Донбасса

Предложенный США вариант просто замораживает войну

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок прокомментировал вопрос о возможных параметрах будущего мирного соглашения.

"Россияне не выйдут ни из Крыма, ни с Донбасса, ни даже из части Запорожской и Херсонской областей. Они не отдадут нам Бердянск и Мариуполь - это нереально. Замораживание по линии фронта может быть в Запорожской области. Где-то что-то немножко отойдут - возможно, с Харьковщины или Днепропетровщины. Но не более. Будет демилитаризованная зона - о которой президент очень не любит слушать, но к этому все идет. Но это отнюдь не компромисс, это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По его словам, предложенный вариант не является компромиссом, ведь речь идет просто о заморозке войны.

"К большому сожалению, хотя сегодня некоторые обозреватели пишут, что это капитуляция (и это будут очень активно использовать), но этот план, как и предыдущие, все равно предусматривает вред для Украины, потому что Россия не выйдет с территорий, которые она сейчас контролирует. Возможно, где-то выйдет, где-то передаст что-то под контроль Украины, но это не обмен в классическом понимании", - говорит эксперт.

Он считает, что соглашение о мире не будет компромиссным, но Киев его примет лишь для того, чтобы война не продолжалась дальше, потому что на фронте есть "определенное движение в сторону Украины".

"Для России сейчас тоже очень важно заморозить войну, чтобы перегруппироваться, "залатать раны" и потом снова продолжать кошмарить мир. Это будет - у меня в этом нет никакого сомнения", - убежден собеседник.

При этом он уверен, что для Украины самое главное - пункт о гарантиях невозобновления боевых действий.

"Но я пока не вижу ни одного яркого и пылкого инициатора. Договоренность о невозобновлении боевых действий до завершения каденции Трампа возможна, я этого не исключаю", - добавил Клочок.

Позиция СНБО по мирным переговорам

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев внимательно рассматривает каждую инициативу зарубежных партнёров и недвусмысленно формулирует собственные требования. Он подчеркнул, что решения, нарушающие суверенитет страны, ставящие под угрозу безопасность граждан или выходящие за пределы украинских "красных линий", не приемлемы и не могут быть предметом компромисса. Эти принципы являются фундаментом любых переговоров и обсуждений.

Европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке. Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы.

Ранее сообщалось о том, что президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

