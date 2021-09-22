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"Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома

22 сентября 2021, 17:30
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Врач-пульмонолог дала ценные советы по лечению коронавируса амбулаторно.

коронавирус
Медик дала ценные советы / УНИАН

В случае, если больной COVID-19 имеет легкое течение заболевания и лечится дома, то ему необходимо, в частности, следить за температурой своего тела, уровнем кислорода в крови и сдать необходимые анализы.

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, какие лекарства принимать и когда, о чем нужно следить и какие анализы необходимо сдать. В комментарии "Укринформу" медик поделилась, что лечение является симптоматическим, как при любой вирусной инфекции.

Следим за температурой и сатурацией

"Если высокая температура — снижаем. До 38 температуру не надо трогать, если она нормально переносится. Если же у человека при этом сильная головная боль, он не может ни сесть, ни лечь, тогда надо принимать симптоматические препараты, и я своим пациентам рекомендую не просто парацетамол, который имеет только жаропонижающие свойства, а ибупрофен. Он есть в протоколе и имеет одновременно обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие свойства", — порекомендовала врач.

Медик также советует своим пациентам мефенаминовую кислоту, которая также имеет хорошие противовоспалительные свойства, а еще витамин С, кверцетин — препарат растительного происхождения, который входит к витаминам группы P и обладает спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительными действиями.

Читайте такжеВакцинация в Украине: Голубовская рассказала, кому можно повременить с прививкой"И все это надо делать с самого начала болезни. Не стоит забывать мерить сатурацию — если показатель таки имеет тенденцию к снижению, обязательно будьте на связи с врачом, а если она 92% и ниже — время вызвать скорую", — уверяет медик.

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Лежать на животе и сдать анализы

Также врач говорит, что если у больного коронавирусом есть тенденция к снижению уровня кислорода в крови, то ему полезно полежать на животе.

"И на 4-5 день надо сдать анализы, потому что ваши ощущения — это одно, нормальная сатурация — супер, но, например, человек никак не чувствует, что у него густая кровь, какой у него уровень воспалительных процессов", — отмечает она.

Речь идет о d-димере, который демонстрирует процессы тромбообразования в организме, с- реактивном белке, который может сигнализировать об уровне воспаления. И чем больше показателей знает врач — тем лучше.

Ранее мы сообщали, что в Украине появилось инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы. Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус
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