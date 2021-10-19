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"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ноги

19 октября 2021, 16:10
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Больные попали в COVID-отделение больницы с тяжелым течением болезни.

Специалисты отмечают, что осложнение, случается не только в разгаре болезни / facebook.com/КНП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова-952556664772017/

Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом. Это произошло из-за того, что в инфицированных возникло осложнения — тромбоз.

Больные попали в COVID-отделение больницы с тяжелым течением болезни. Впоследствии к коронавирусу добавились еще и симптомы тромбоза, сообщили в КНП "Восьмая городская клиническая больница г. Львова".

Медики отмечают, что сейчас вирус становится агрессивным и это не очередные "страшилки".

Фото: facebook.com / КНП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова-952556664772017/

"COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию. Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", — говорится в сообщении.

Читайте такжеЕще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: списокСпециалисты отмечают, что тромбоз как осложнение, случается не только в разгаре болезни, но после полного выздоровления. В зоне риска пациенты, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также люди с лишним весом или те, которые курят.

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Стоит напомнить, что по состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 579 жителей страны. В том числе заболели 1309 детей и 282 медработника. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 852 человека; летальных случаев - 538; выздоровели - 7 776 человек.

Также мы сообщали, что за последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.

Аналитик Юрий Ганиченко прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус ампутация
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