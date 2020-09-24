"Этой власти не будет": Зеленский дал неожиданный прогноз о будущем Лукашенко

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после проведения там президентских выборов.
Об этом глава государства подчеркнул в ходе пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, трансляция которой велась в Facebook Офиса президента.
"Мы можем очень долго говорить о братском и дружественном народе - белорусах, у нас действительно историческая дружба между нашими странами, между нашими семьями", - заявил он.
"То, что мы сегодня видим, если власть не остановит такие действия, особенно правоохранителей, направленные против своего народа - они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Евросоюза", - добавил Зеленский.
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Напомним, ранее в Европейском Союзе прокомментировали ранее состоявшуюся инаугурацию Александра Лукашенко, а также результаты президентских выборов в Беларуси.
По словам Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, из-за чего ЕС не признает их сфальсифицированные результаты.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Накануне состоялась тайная инаугурация Лукашенко.