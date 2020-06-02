Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: в ФСБ сделали заявление

Евгения Добринского обвинили в "незаконном пересечение границы" / "Прямий"

Стали известны новые данные вокруг исчезновения военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринского на административной границе с аннексированным Крымом.

Как заявили в Федеральной службе безопасности РФ, украинский военнослужащий якобы совершил "незаконное пересечение" админграницы.

"Задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что в ходе личного досмотра у задержанного якобы обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу.

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В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - рассказали в Военной службе правопорядка в ВСУ.