УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: в ФСБ сделали заявление

2 июня 2020, 13:54

Евгения Добринского обвинили в "незаконном пересечение границы".

Сотрудники ФСБ
Евгения Добринского обвинили в "незаконном пересечение границы" / "Прямий"

Стали известны новые данные вокруг исчезновения военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринского на административной границе с аннексированным Крымом.

Как заявили в Федеральной службе безопасности РФ, украинский военнослужащий якобы совершил "незаконное пересечение" админграницы.

"Задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что в ходе личного досмотра у задержанного якобы обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу.

Читайте такжеИсчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: появились новые детали

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - рассказали в Военной службе правопорядка в ВСУ.

Евгений Добринский ФСБ новости Крыма новости Украины ВСУ
Сейчас вы просматриваете новость «Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: в ФСБ сделали заявление». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:25
"Вырастут леди": в киевском парке жестоко подрались девушки - видео 18+
14:23
В Украине нашли неожиданный способ обхода автофиксации нарушений ПДД Видео
14:18
Три станции: в метро Киева рассказали, где действуют ограничения на вход Видео
14:02
Контрразведка СБУ поймала в Мариуполе террориста из группировки Безлера
13:54
Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: в ФСБ сделали заявление Видео
13:47
Придется платить за коммуналку на 30% больше: эксперт оценил меморандум с МВФ
13:40
"Мыши съели тысячи тонн": в Госрезерве нашли громадную недостачу урожая
13:33
Развод отменятся - Оксана Самойлова надела обручальное кольцо
13:26
Украина откроет пункты пропуска на Донбассе: названа дата
13:06
Взорвавшаяся Америка: как протесты в США повлияют на выборы и будущее страны мнение
13:02
Эксперт объяснил, хочет ли Путин новый саммит Нормандской четверки
12:44
Адвокат рассказал, что происходило в полиции Кагарлыка в день изнасилования
12:42
Календарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020
12:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июня: кого ждет ночь любви, а кого - ссора
12:32
Назвали место и время похорон Мирослава Скорика и даты прощания
12:05
В Одессе на Седьмом километре произошли разборки со стрельбой Видео
12:05
"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире
11:45
Больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг: к Земле мчится гигантский астероид - NASA Видео
11:38
Саша Спилберг на Дом-2 - когда смотреть и сколько будет выпусков
11:38
В Минздраве обнаружили COVID-19: Степанов рассказал подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять