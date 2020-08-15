Скандал в МИД: Минску намекнули на ответку за передачу РФ боевиков Вагнера

Задержание боевиков Вагнера в Беларуси / Скриншот Беларусь 1

Министерство иностранных дел Украины заявляет о возможности обращения в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) по поводу выданных Беларусью России 32 боевиков частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в сети Facebook.

В частности, Енин отметил, что решение белорусской стороны вернуть в РФ боевиков принято во внимание.

"Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (ведь есть еще Интерпол)", - отметил Енин.

Читайте также"Недружественный шаг": в СНБО резко ответили на выдачу Беларусью боевиков РФ МосквеКроме того, замминистра напомнил о принципе взаимности: "Он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции".

При этом Енин подчеркнул, что Беларусь (как пограничное с Украиной государство) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины.

Обратим внимание, что сообщение Енина в Facebook уже недоступно. Однако в Сети остался скриншот скандального поста замглавы МИД.

Напомним, Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы относительно выдачи 28 боевиков ППК Вагнера.

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Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).